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Назвали актеров, сюжет и дату выхода сериала Козырное место на канале 2+2

25 мая 2021, 12:02

Премьера сериала Козырное место запланирована на 2021 год.

Козырное место
Козырное место / 2+2

Телеканал 2+2 снимает остросюжетный детективный сериал "Козырное место", премьера которого запланирована на осень этого года. В главных ролях: Артем Позняк, Марк Дробот, Алексей Нежурко, Яна Ключник и другие.

Пьяные драки, бытовые преступления, кражи и хулиганство — это будни капитана полиции Сергея Коваля, который служит в спальном и одном из "самых сложных" районов города. Преступная жизнь улиц вынуждает Коваля быть резким и бескомпромиссным в работе и руководствоваться правилом "сначала действуй, потом думай". Однажды оперативник спасает дочь влиятельного чиновника и получает для многих желанную возможность — работу на "козырном месте", в престижном центральном отделении. Там происходят резонансные преступления, коллеги ездят на дорогих машинах, а фигуранты дел — самые большие игроки криминального мира. Простой и прямолинейный Коваль отказывается работать по новым правилам и становится "белой вороной" среди коллег. Но со временем всем становится понятно, что только Коваль, со своими жесткими методами и принципами, может поймать таинственного киллера, который держит город в страхе.

"Это проект, у которого есть все составляющие успеха: детективное расследование, сильный и неоднозначный герой, история о напарниках, которые проходят сложный путь от взаимной ненависти к настоящей дружбе, и наконец, личная драма героев. А еще мы увидим изнанку роскошной жизни элитного района столицы, которая способна шокировать даже подготовленного зрителя, — комментирует креативный продюсер сериала Лариса Марцева.Сильная сторона сериала в том, что в нем практически нет вымысла.Все происходящее — это "зарисовки с натуры". Мы взялись за этот проект, потому что сюжетные коллизии более чем актуальны для нашего зрителя".

Сериал "Козырное место" — украинская адаптация детективной франшизы "Невский". Съемки проекта проходят в Киеве и области. В первом сезоне планируется 30 серий.

Производством сериала "Козырное место" по заказу телеканала 2+2 занимается 1+1 Продакшен. Режиссер сериала: Тарас Ткаченко. Сценарий: Лариса Марцева. Продюсеры: Сергей Кизима, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Татьяна Шулика, Лариса Марцева, Владимир Андриюк.

Все серии предстоящего сериала можно будет посмотреть онлайн на сайте 1plus1video.

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