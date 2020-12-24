Назвали номинантов Грэмми 2021 и дату проведения церемонии

Грэмми 2021 / www.grammy.com

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США обнародовала список лауреатов известной премии Грэмми 2021 "За особые заслуги".

Об этом сообщаетпресс-служба на официальном сайте Грэмми.

В список удостоенных награды вошли:

Grandmaster Flash&The Furious Five;

Лайонел Хэмптон (посмертно);

Мэрилин Хорн;

Salt-N-Pepa;

Селена (посмертно);

Talking Heads - награда Lifetime Achievement;

Эд Черни (посмертно);

Бенни Голсон и Кенни "Babyface" Эдмондс - награда Trustees Award;

Дэниел Вайс - награда Technical Grammy Award.

Лауреаты будут награждены во время 63-й торжественной церемонии Грэмми, которая состоится 31 января 2021 года. Учитывая проблемы в связи с пандемией COVID-19, более подробная информация о мероприятии по вручению специальной награды будет объявлена ​​позже.

Напомним, на Грэмми 2020 большую часть наград забрала Билли Айлиш. Весь список победителей Грэмми 2020Главред оставил здесь.