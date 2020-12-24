Назвали номинантов Грэмми 2021 и дату проведения церемонии

Академия искусств и звукозаписи США порадовала меломанов первыми новостями о церемонии награждения в 2021 году
Национальная академия искусства и науки звукозаписи США обнародовала список лауреатов известной премии Грэмми 2021 "За особые заслуги".
Об этом сообщаетпресс-служба на официальном сайте Грэмми.
В список удостоенных награды вошли:
- Grandmaster Flash&The Furious Five;
- Лайонел Хэмптон (посмертно);
- Мэрилин Хорн;
- Salt-N-Pepa;
- Селена (посмертно);
- Talking Heads - награда Lifetime Achievement;
- Эд Черни (посмертно);
- Бенни Голсон и Кенни "Babyface" Эдмондс - награда Trustees Award;
- Дэниел Вайс - награда Technical Grammy Award.
Лауреаты будут награждены во время 63-й торжественной церемонии Грэмми, которая состоится 31 января 2021 года. Учитывая проблемы в связи с пандемией COVID-19, более подробная информация о мероприятии по вручению специальной награды будет объявлена позже.
Напомним, на Грэмми 2020 большую часть наград забрала Билли Айлиш. Весь список победителей Грэмми 2020Главред оставил здесь.
Автор: Александр Галаджий