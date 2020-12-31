Новогодний Вечерний квартал 2021: что показали в Вечернем квартале на Новый Год

Вечерний Квартал 2021 Смотреть онлайн выпуск 31 декабря / 1+1

Первый выпуск нового сезона Вечернего Квартала в 2020 году, с выходит на экраны в 20-21 на телеканале 1+1.

31 декабря вышел новогодний выпуск Вечернего Квартала, который снимали в условиях карантина с применением специальных мер безопасности.

Выпуск начался с номера-открытия на льду, который звезды квартала провели в костюмах.

Сразу после этого был номер о том, как Владимир Зеленский в новогоднюю ночь перенесся в прошлое, и смог с 1 января 2020 года исправить все ошибки и предотвратить коронавирус.

После этого Зеленский перенесся в 2025 годАктеры в смокингах, а Елена Кравец - в блестящем красном платье перепели известный трек группы MOZGI Chica Bamboni.

Новогодний Вечерний Квартал 2021 смотреть выпуск / пресс-служба

В одном из номеров Евгений Кошевой превратится в печальный символ этого года, вспомнит все, что мешало украинцам счастливо жить, и спрогнозирует, будет ли дальше лучше.

Девушки из Женского квартала споют об угрызениях совести после новогоднего застолья, заседание членов КСУ, которые решают важный вопрос, как скрыть имущество от электронной декларации и другие номера на актуальные темы.

Вечерний Квартал 31-12-2020 смотреть / пресс-служба

Евгений Кошевой примерит на себя роль жадного таксиста, который в новогоднюю ночь пытается заработать на год вперед. Одним из его пассажиров окажется известный артист

Зрителей ждут также выступления от других звезд шоу-бизнеса: Нади Дорофеевой, Димы Монатика, Софии Ротару, Натальи Могилевской, ПТП, группы Вопли Видоплясова и других.

Вечерний квартал смотреть онлайн Новогодний Квартал 31-12-2020: Часть 1

Напомним, встречать Новый год с Кварталом 95 уже стало доброй традицией для миллионов украинцев. Из года в год Новогодний Вечерний Квартал является самой популярной программой на Новый Год.