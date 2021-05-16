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Ольга Цибульская ответила на слухи о схожести сына с Дзидзьо

16 мая 2021, 12:37

Куму Михаила Хомы Олю Цибульскую обвиняют в том, что она разрушила брак исполнителя.

Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram

Украинская певица Оля Цибульская записала с Дзидзьо несколько веселых песен и клипов, а недавно в Сети поднялся шум из-за того, что ее сын Нестор якобы похож на Михаила. Это все усложнило то, что муж-бизнесмен Цибульской предпочитает не светиться на камеры - ей приписывают роман с кумом.

В комментарии Кате Осадчей и Светской жизни Оля Цибульская рассказала, как ей угрожали в Сети из-за проблем Дзидзьо и Ярославы, и предложила девушке сделать совместную песню.

"Чтобы я сейчас не сказала, все будут утверждать, что я шлюха, разлучница, влезла в семью... Поэтому: нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не его, он не отец Нестора, я об этом говорила тысячу раз. Было даже, что я начала получать угрозы по смс и по соцсетях. Это была клановая месть - родственники родственников, подруги подруг, пустые только созданные страницы в соцсетях. Я специально говорила тогда: "Мы с КУМОМ", но это ничего не помогало", - рассказала Цибульская.

Она также ответила на предложение Осадчей о возможности лично поговорить с Ярославой. Циульская заявила, что этот разговор должен проводить муж с женой, и видимо, раз такая ситуация вышла, значит, какие-то разговоры были.Читайте такжеПевец Дзидзьо сказал, что оставит жене Славе после развода

Ранее Дзидзо впервые отреагировал на скандальное обвинение в изменах от Ярославы Притулы.

До этого в пследнем интервью Ярослава Притула объявила, что подозревала Дзидзьо в изменах, но не смогла найти доказательств.

Ярослава и Михаил Хома в браке с 2015 года после длительных отношений.

Напомним, что на шоу Голос діти Дзидзьо был тренером, а на шоу Танці з зірками участвовал с обольстительной партнершей - это добавило слухов об его изменах жене.

Все выпуски шоу Голос країни и Танців з зірками можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Ольга Цибульская новости шоу бизнеса
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