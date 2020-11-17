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Оля Бузова травмировала ребро перед выпуском Танцев на льду

17 ноября 2020, 11:57

Последний выпуск шоу Танцы на льду прошел 14 ноября, и пары начали новые тренировки. Ольга Бузова, которая получила низкие баллы, переусердствовала, и травмировала ребро.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Вечером накануне стало известно, что Ольга Бузова получила травму во время тренировки для нового выпуска танцев на Льду.

Бузова упала и схватилась за ребро, которое по данным источников издания Super, у нее может быть сломано.

На последней репетиции перед очередными съемками выпуска (21 ноября) Бузовой стало плохо прямо на льду - она буквально плакала от боли.

Источники издания сообщают, что во время катания телеведущая повредила ребро из-за большой телесной нагрузки во время поддержек.

Журналисты утверждают, что сейчас Ольга выходит на лед с трещиной в грудной клетке. Из-за постоянных болевых ощущений у Бузовой случился приступ на тренировке — девушке стало плохо во время постановки номера.

Вскоре Ольга пришла в себя, ей потребовалось некоторое время, чтобы восстановить силы.

Ольга Бузова травмировалась на репетиции:

Несмотря на травму участницы проекта, пока об изменениях в программе не сообщалось.

В своем Instagram Бузова также ни словом не обмолвилась о своей травме.

Как ранее сообщал Главред, судья шоу Танці з зірками Влад Яма показал травмированную руку после манипуляций врачей.

Ольга Бузова новости шоу бизнеса
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