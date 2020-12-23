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Победительница Топ-модели по-украински Таня Брык хотела бросить проект

23 декабря 2020, 13:41

Победительница шоу Супер топ-модель по-украински Таня Брык призналась, что хотела бросить шоу задолго до финала.

Таня Брык
Таня Брык / Новый канал

Финал шоу Супер топ-модель по-украински 2020 прошел 21 декабря. В нем впервые были сразу три участницы, но победа досталась Тане Брык.

Девушка поделилась планами на будущее, и призналась, что думала об уходе с шоу в интервью Новому каналу, который предоставил его Главреду.

Как изменилась жизнь Тани Брык спустя два месяца после окончания проекта, и успела ли она потратить призовой фонд - девушка рассказала все в блиц-опросе.

Жизнь после победы

"Я до сих пор (!) не могу поверить, что победила, поэтому и дискомфорта не чувствовала. Честно говоря, - добавила девушка, - скрывать результаты финала было несложно — мне очень хотелось держать интригу до конца, посмотреть, как на финальный выпуск отреагируют друзья. И еще было забавно слушать их мнение со стороны обо мне и всех остальных участницах Супер Топ-модели по-украински".Читайте такжеТаня Брык - биография, личная жизнь и модельная карьера

Куда потратила выигранные 300 тысяч гривен

"Пока нет, и в ближайшее время не собираюсь. Все заработанные, в том числе и за победу в проекте деньги я откладываю — хочу накопить на собственную квартиру. Поэтому сразу после съемок начала очень много работать", - поделилась победительница..

Хотела покинуть Супер Топ-модель по-украински

"Да — когда на проект вернулась Даша Майстренко. Тогда у меня просто опустились руки, я вбила себе в голову, что ее тянут, и она обязательно победит. Но потом мне удалось собраться с мыслями и сражаться до последнего. Если уходить, то победительницей", - говорит Таня Брык.

Супер топ-модель по-украински 2020
Супер топ-модель по-украински 2020 - финал / Новый канал

Самый ценный совет экспертов

"Во время съемок социального ролика с Машей Ефросининой мне сказали: нужно любить и уважать себя. Именно в тот момент было важно услышать эти слова от экспертов — они помогли не только победить, но и многое переосмыслить в жизни", - сказала она.

Планы на будущее

После финала Таня получила возможность сотрудничать с организацией Ла Страда в Украине, которая помогает людям в тяжелых социальных ситуациях, при насилии и после трагедий.

"На 2021 год огромные планы по поводу проектов, связанных с борьбой с гендерным и домашним насилием. Пока что не могу говорить о модельной работе в других странах, потому что границы закрыты, но в любом случае пока что продолжу работать в Украине. Кроме того, я начала заниматься социальными проектами — получила сертификат от общественной организации "Ла Страда-Украина", и теперь могу помогать людям, пострадавшим от домашнего насилия", - призналась девушка.

Все выпуски шоу Супер топ-молель по-украински вышли на Новом канале. Смотреть их можно онлайн на телепортале и на ютуб Нового канала. Обзоры читайте на Главреде.

новости шоу бизнеса Новый канал Супер топ-модель по-украински
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