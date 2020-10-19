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Позитив обратился к создателям шоу Танці з зірками после вылета

19 октября 2020, 15:33

Алексей Завгородний, которого изгнали из шоу Танці з зірками 2020 на 8 неделе участия, обратился к команде Танців и своей команде.

Позитив и Юлия Сахневич
Позитив и Юлия Сахневич / Instagram

Алексей Позитив Завгородний, который вторую неделю болеет коронавирусом пропустил 8 эфир Танцев, и хоть вместо него на сцену Вышел Арам Арзуманян, все равно - Позитив и Юлия Сахневич покинули шоу.

В финале 8 выпуска Танців з зірками судьи решали, кого оставить, и их выбор пал не в пользу Позитива.

После этjго Алексей написал обращение в своем Instagram.

"На 8 неделе проект Танці з зірками для меня завершился. Уверен, нам с Юлей Сахневич еще было чем вас удивить, но не всегда все зависит от нас. Ребята, спасибо каждому из вас за огромную поддержку и переживания, за ваши слова, миллионы смс голосов и эмоции, которые мы вместе проживали. Спасибо, Арамик, за вчерашнюю поддержку, такой финальный танец и такие образы от Позитива и Юли никто не ожидал))", - объявил Позитив.

Солист Группы Время и Стекло, которая на днях сыграет свой последний совместный концерт, обратился к команде Танцев.

"Спасибо главному шоураннеру страны Владимиру Завадуюку и всей команде "Танці з зірками" за такое потрясающее шоу, каждому кто наполняет паркет звуком, светом и историями. Спасибо режиссерам и хореографам за креативные и волшебные мини-спектакли, которые по настоящему завораживали нас и зрителя. За невероятные и уникальные образы спасибо Ольге Слонь и всему стиль департаменту.Читайте такжеТанці з зірками 2020 8 выпуск: кто покинул шоу 18 октября Ни один танец не сможет существовать без музыки! Спасибо Серёже Могилёвскому, всему бэнду и прекрасным вокалистам за уникальное музыкальное видение песен, под которые танцевались эти шедевры)", - подчеркнул он.

Позитив трогательно поблагодарил Юлию Сахневич за уроки и танец, и пожелал ей выздоравливать от коронавируса. Сам же он морально готовится к концерту 30 октбря.

"Особенная благодарность Юле, за выдержку, терпение моего непростого характера и максимальную любовь к этому супер сложному ремеслу. В этом шоу для меня герои не только звездные участники, а и их партнеры. Юля, выздоравливай скорее и снова радуй нас невероятными танцами! Ну а пока все силы – на восстановление и подготовку к Последнему танцу Время и Стекло во Дворце Украина. Увидимся снова 30 октября!", - пишет Позитив.

Позитив и Юлия Сахневич
Позитив и Юлия Сахневич / Instagram

В комментариях все звезды украинского шоубизнеса и его друзья стали желать Алексею выздоровления и соболезновать из-за вылета с шоу.

Алексею написали, что главное - это здоровье, и раз так получилось с шоу Танці - так уже и будет.

Напомним, после 8 выпуска проекта Танці з зірками 2020 на шоу принимают участие Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Ольга Фреймут и Илья Падзина.

Алексей Завгородний Танці з зірками Позитив новости шоу бизнеса Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн
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