Продюсер озвучил смысл участия Go-A на Евровидении и где взять денег на новый конкурс

Группа Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Победа фолк-группы Go-A позволит Украине создать бренд на медиарынке Европы, и продвигать своих артистов вне зависимости от российских трендов.

Медиамен и создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев объяснил в чате для сайте Главред, что пока что в Украине артисты становились популярными после того, как "заходили на рынке России. Теперь Go-A может поменять эту схему.

"Упреки у нас звучат всегда, потому что украинцы во всем ищут какую-то "зраду", обвиняют в чем-то победителей и пинают ногами побежденных. В музыке у нас чаще всего "заходит" то, что уже "зашло" в Российской Федерации", - говорит Путинцев, и наводит пример Ивана Дорна, которым заинтересовались только после выхода на российский медиарынок.

"Так происходит по одной простой причине – рынок. В России большой рынок, огромное количество денег, безукоризненно работающая машина – кого-то она периодически подсвечивает и говорит: "Вот звезда". Если Go-A победят, это будет круто. Ведь это сработает на бренд Украины в Европе. К слову, благодаря Go-A нас уже можно поздравить с тем, что мы стали рекордсменами Евровидения: Украина единственная из всех стран-участниц конкурса 16 раз подряд выходила в финал", - объяснил Денис.Читайте такжеЭксперт оценил вероятность "политической победы" Украины на Евровидении

Медиамен подчеркнул, что победа Go-A на Евровидении - не просто награда. Благодаря этому на нашу музыкальную культуру могут обратить внимание западные продюсеры, в частности, европейские.

"Что мы будем делать, если победим? Что-то сделаем. Буквально недавно побывал на съемках в Межигорье и прекрасно понимаю, что таких "межигорий" по нашей стране множество. Виктор Федорович был не один, кто владел такими угодьями… До сих пор есть люди, которые живут в угодьях побольше, владея целыми деревнями и селами. Можно обратиться к ним. Тем более, Зеленский стал активно бороться с олигархией. Если такие люди скинутся по 5% от своего годового дохода, мы проведем такое Евровидение, что Нидерланды покажутся сельской дискотекой. Все эти разговоры о сложной экономической ситуации лишены смысла. Пока приходится по пятницам стоять в пробках на киевских дорогах между Bentley, BMW X6 и Maserati, сложно поверить в рассказы о том, что у Украины нет денег на проведение Евровидения", - говорит он.

Также Путинцев отметил, что с большей вероятностью, если Go-A победит на Евровидении, Украина может отказаться от принятия конкурса только из-за карантинных мер.

"Откажется, если будут ограничения, связанные с коронавирусом. А так было бы не в наших интересах отказываться", - подчеркнул создатель промо-компании STARBOM.COMpany.

Ранее Денис Путинцев предположил, кто из украинских артистов поедет на Евровидение 2022.

Ранее иностранцы на Евровидении выказались про Украину и группу Go-A.

Уже появился список всех финалистов Евровидения и порядок выступлений в финале.

Напомним, что финал Евровидения пройдет в Роттердаме 22 мая в 22-00 по киевскому времени.

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