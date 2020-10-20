Пьяный Никита Михалков потерял свой Оскар

Российский режиссер Никита Михалков признался, что несмотря на то, что его наградили Оскаром, статуэткой насладится он не может, потому что посеял ее по пьяни.
Российский режиссер Никита Михалков, который активно поддерживает Путина и выступает против Украины, рассказал, что так напился на церемонии получения Оскар, что потерял статуэтку.
Об этом Никита Михалков поведал в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" .
Михалков рассказал, что хоть на мероприятие пошел с дочкой, но тем не менее, в процессе ожидания награды успел 6-8 раз выпить по виски.
"Я ничего не помню, был такой пьяный. Мы четыре раза были в шорт-листе лучшего фильма на иностранном языке, поэтому ждали победы. И вот мы в зале. Маленькая дочь Надя со мной. Мы с ней выходила во время рекламы из зала. Я пил в таких перерывах вискарь", - сказал он.
Михалков рассказал, что хоть и получил в итоге Оскар, сразу же гео потерял по-пьяни - после победы, когда он ехал в отель, то просто забыл статуэтку Оскар в чужой машине.
"А в какой никто не помнит. Номера даже никто не помнит. Все только ругаются. Но скажу, что об "Оскаре" все, конечно, мечтают. Это как победить на олимпийских играх", — заметил он.
Напомним, что Михалков получил Оскар за фильм Утомленные солнцем в 1994 году.
Как известно, в России не прочь повторить успех Михалкова. Анонсирован фильм Чебурашка, который финансируется Сбербанком и претендует на госфинансирование. Бюджет Чебурашки уже составляет 600 миллионов рублей - и его собираются увеличивать вливанием разных спонсоров.