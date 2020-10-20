Пьяный Никита Михалков потерял свой Оскар

Никита Михалков / Instagram

Российский режиссер Никита Михалков, который активно поддерживает Путина и выступает против Украины, рассказал, что так напился на церемонии получения Оскар, что потерял статуэтку.

Об этом Никита Михалков поведал в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" .

Михалков рассказал, что хоть на мероприятие пошел с дочкой, но тем не менее, в процессе ожидания награды успел 6-8 раз выпить по виски.

"Я ничего не помню, был такой пьяный. Мы четыре раза были в шорт-листе лучшего фильма на иностранном языке, поэтому ждали победы. И вот мы в зале. Маленькая дочь Надя со мной. Мы с ней выходила во время рекламы из зала. Я пил в таких перерывах вискарь", - сказал он.

Михалков рассказал, что хоть и получил в итоге Оскар, сразу же гео потерял по-пьяни - после победы, когда он ехал в отель, то просто забыл статуэтку Оскар в чужой машине.

"А в какой никто не помнит. Номера даже никто не помнит. Все только ругаются. Но скажу, что об "Оскаре" все, конечно, мечтают. Это как победить на олимпийских играх", — заметил он.

Напомним, что Михалков получил Оскар за фильм Утомленные солнцем в 1994 году.

Как известно, в России не прочь повторить успех Михалкова. Анонсирован фильм Чебурашка, который финансируется Сбербанком и претендует на госфинансирование. Бюджет Чебурашки уже составляет 600 миллионов рублей - и его собираются увеличивать вливанием разных спонсоров.