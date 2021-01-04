Раскрыли реальное состояние госпитализированного Олега Басилашвили

Российский артист Олег Басиласшвили был госпитализирован в больницу, на январь отменили его выступления.
Появились подробности состояния российского и советского актера Олега Басилашвили, который попал в больницу с корнавирусом. Он заразился не выходя из дома.
Состояние Олега Басилашвили стабильное, сообщила его дочь Ксения телеграм-каналу LifeShot.
Она объяснила, что состояние у отца не тяжелое, а врачи предложили госпитализацию из-за его возраста и фактором риска.
"Да, госпитализировали в больницу, но ничего экстренного в этом нет. Состояние нормальное. Никаких осложнений нет", - говорится в заявлении.
Как известно, у актера хроническое заболевание легких и возраст за 80 лет.
Ранее российские СМИ заявили, что Олег Басилашвили попал в больницу
Автор: Александр Галаджий