Раскрыли реальное состояние госпитализированного Олега Басилашвили

Олег Басилашвили / Аргументы и Факты

Появились подробности состояния российского и советского актера Олега Басилашвили, который попал в больницу с корнавирусом. Он заразился не выходя из дома.

Состояние Олега Басилашвили стабильное, сообщила его дочь Ксения телеграм-каналу LifeShot.

Она объяснила, что состояние у отца не тяжелое, а врачи предложили госпитализацию из-за его возраста и фактором риска.

"Да, госпитализировали в больницу, но ничего экстренного в этом нет. Состояние нормальное. Никаких осложнений нет", - говорится в заявлении.

Как известно, у актера хроническое заболевание легких и возраст за 80 лет.

Ранее российские СМИ заявили, что Олег Басилашвили попал в больницу