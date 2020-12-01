Рианна встречается с A$AP Rocky

Рианна / Instagram

Рианну уже давно подозревают в романе с известным музыкантом и ее другом A$AP Rocky. Их видели не раз уже вместе на свиданиях, но теперь появилось первое подтверждение их отношений.

Об отношениях Рианны и A$AP Rocky сообщает издание People со ссылкой на свои источники.

Информация об отношениях Рианны появилась после того, как издание Page Six первое написало, что пара была замечена во время обеда с друзьями в заведении Beatrice Inn в Нью-Йорке в минувшие выходные.

О новом романе Рианны заговорили почти сразу после расставания с ее тогдашним парнем миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем в январе 2020. До сих пор причина неизвестна - грешат на ортодоксальную семью парня.

В доказательство тому, что у Рианны роман с A$AP Rocky, приводят их кооперацию по мужской линейке бренда Fenty Skin Рианны еще летом 2020.

Представители Рианны или самого A$AP Rocky, как и звезды никак не реагируют на подобные заявления в сети, не опровергая, но и не подтверждая их.

Дружат Рианна и A $ AP Rocky давно, он даже был на разогреве ее концерта в 2013 году.

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