"Родители должны помнить, что их поступки отражаются на ребенке": звезда Перших ластівок Тая Щурук

Перші ластівки - Тая Щурук / Новый канал

Таисия-Оксана Щурук в первом сезоне сериала Нового канала Перші ластівки и в Перших ластівках. Zалежні - будто два разных человека. Если сначала девушка играла серую мышку Катю Счастливую, то во втором сезоне ее героиня — сексуальная блогерша Альбина Харткипер.

Откровенные наряды, розовые волосы, длинные яркие ногти - такой до этого Таисию-Оксану не видел никто. В небольшом интервью для Главреда актриса рассказала, как она попала в кино и как изменилась ее жизнь после выхода Перших ластівок.

— Вспомни момент, когда впервые поняла, что тебя узнают. Когда это было? Что почувствовала?

— Меня начали узнавать еще в 16 лет, когда я снималась в сериалити Нового канала "Киев днем и ночью". Ко мне подходили на улице, чтобы сфотографироваться. Писали в Instagram много хорошего и не очень. Долгое время узнавали именно как Тасю из сериалити, это было не очень приятно мне как актрисе. После выхода "Перших ластівок" все изменилось.Читайте такжеСтало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн Помню, сидела с подругой в ресторане. К нам подошла официантка и говорит: Извините, вы же актриса из "Перших ластівок"? Очень круто". Классно, что происходит обмен энергией — я вкладываюсь в работу и получаю за это благодарность. Всегда фотографируюсь и говорю со зрителями.

— Какие темы из поднятых в Перших ластівках. Zалежні, по твоему мнению, самые важные?

— Перші ластівки — не сериал, который рассказывает о какой-то красивой истории. Это проект, который побуждает действовать и менять свою жизнь, что самое важное. Мне кажется, самая важная тема как в первом, так и во втором сезонах — влияние отношений в семье на подростка и его будущее. Родители должны всегда помнить, что их поступки могут отразиться на ребенке. А подростки и молодежь — всегда говорить о своих проблемах.

Тая Щурук / Новый канал

— После просмотра первого сезона Перших ластівок тысячи подростков обратились на горячую линию "Ла Страда" с просьбами о помощи. А поступали подобные сообщения тебе лично?

— Конечно, многие писали о просили о помощи, рассказывали об очень глубоких проблемах. В таких случаях я советовала обратиться в "Ла Страду", потому что не специалист и не могу брать на себя такую ответственность. Считаю, что если актер не психолог по образованию, то не надо обращаться к нему. Всегда нужно говорить со специалистами.Читайте такжеАктриса сериала Перші ластівки снялась топлес

— О чем чаще всего поклонники спрашивают у тебя при встрече или в соцсетях?

— Раньше очень часто интересовались, правду ли показывают в Киев днем и ночью (смеется). Сейчас пишут, что я хорошо играю, что равняются на меня. Спрашивают, как поступить в театральный и попасть на телевидение.

Тая Щурук / Новый канал

— Как ты попала в кино, и чем тебя привлекла эта профессия?

— Когда-то в одном из журналов увидела конкурс: надо было прислать в редакцию какую-то историю, и можно было выиграть путешествие на киностудию и съемку в фильме. Я стала одной из 20 девочек, которые победили. Нас повезли на экскурсию в FILM.UA и привели на съемку фильма. Я и до этого хотела играть, занималась в театральной студии, но именно после поездки поняла, что хочу сниматься в кино.

Напомним, Таисия-Оксана Щурук родом из Киева, ей 22 года, и при этом 8 лет стажа съемок в кино и на ТВ. Ее хобби - видеоигры, пение, сочинение стихов и песен, большой теннис и кулинария (выпечка). Девушка поставила себе цель в жизни: достичь мирового уровня в актерской профессии.