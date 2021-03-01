Родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев / instagram.com/dmitryshepelev

Владимир Борисович и Ольга Фриске подали в суд на внука Платона и его отца Дмитрия Шепелева вскоре после новости о том, что Дмитрий станет отцом второй раз.

Как сообщает Стархит, родители Жанны Фриске намерены добиться запрета для Шелелева распоряжаться 1/3 квартиры Фриске, которая принадлежит Платону.

После того, как Владимир Фриске пожелал Шепелеву "сдохнуть", пара снова подает в суд на зятя. Они будут судиться за элитные 90 квадратных метров в Шмитовском проезде, с любовью обставленные звездой при жизни.Читайте также"Чтобы он сдох": отец Жанны Фриске отреагировал на счастье Шепелева Семилетнему Платону, чей опекун Дмитрий Шепелев, принадлежит часть в этих апартаментах.

"У нас назначена беседа между сторонами на 22 марта в 15:20, — сообщают изданию в пресс-службе Пресненского суда. — Иск подан по месту нахождения спорного имущества".

Издание также сообщает, что чета Фриске намерена продать свои 2/3 квартиры. Причем, цену явно завысили, попросив за долю 21 миллион, при кадастровой стоимости всех апартаментов — 23 млн. 966 тысяч рублей.

Напомним, что родители Фриске надеются получить от Шепелева 7 миллионов рублей - 1/3 от 21, которые Ольга Фриске сняла с благотворительного счета, где собирали деньги для лечения певицы. Суд постановил Шепелеву выплатить 7 млн солидарную часть.