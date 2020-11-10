Самый высокооплачиваемый артист - сколько получает Олег Винник

Олег Винник / Facebook

Покоритель сердец всех женщин Олег Винник признан самым высокооплачиваемым украинским артистом по версии журнала Форбс Украина.

О том, сколько получает Олег Винник, рассказал продюсер Винника Александр Горбенко, пишет Лига нет.

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд украинского шоу-бизнеса по версии Forbes занял Олег Винник.

За 2019 год мужчина смог заработать около 5,6–7 миллионов долларов за 50 проведенных концертов.Читайте такжеВинник раскрыл тяжелые последствия коронавируса

В 2020 году концертная деятельность Винника сильно пострадала из-за карантина, приходилось экспериментировать. Самое значимое событие в его карьере в текущем году – концерт на НСК Олимпийский. Шоу проходило без зрителей, но за $7-20 его можно было посмотреть онлайн. Команда певца продала 79 000 виртуальных билетов.

Винник не соглашается участвовать в рекламных кампаниях, которые оплатят его работу дешевле, чем 100 тысяч долларов, а его 45-минутное выступление на новогоднем корпоративе обходится в 50 тысяч долларов.

Мужчина также успешен в социальных сетях – вовлеченность пользователей на страницах в Фейсбуке и Инстаграме является одной из самых высоких - 2,5 миллионов фанатов, а по информации SemanticForce, 95% их отзывов - положительные.

Напомним, что осенью 2020 Олегу Виннику пришлось отказаться от участия в шоу Танці з зірками и от своих концертов, потому что он заболел коронавирусом. После того, как Винник исцелился от Covid-19, он собирался возобновить концертный план на 2020-2021 гг.