Санта Димопулос объяснила свой поступок в отношении Юлии Саниной

Санта Димопулос / 1+1

Экс-ВИА Гра Санта Димопулос высказалась по поводу того, что фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина восприняла как оскорбление попытку Санты отдать ей кубок.

В своих Instagram-stories Санта на вопрос подписчиков, почему, по ее мнению, певица восприняла дарение кубка как унижение, сослалась на интриги внутри шоу-бизнеса.

"Потому что каждый видит мир через свою призму. Потому что в шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается как подвох", - сказала Димопулос.

Она заявила, что не любит шоу-бизнес, хоть и согласилась в этот раз на шоу.

"В этом проекте я вспомнила, за что я не люблю сферу шоу-бизнеса и почему я там чужая. Я живу сердцем и всё говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды не главное, кубок не главное, победа не главное. Человечность, отношения, доброта, люди, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь – вот что самое важное в этом мире и в каждом из нас", - утверждает певица.

Напомним, в финале шоу Танці з зірками Санту Дипомулос признали победительницей, и она решила отдать свой кубок Юлии Саниной и Дмитрию Жуку.

Танці з зірками 2020 - 14 выпуск финал - шоу результатов:

Сразу после финала Юлия Санина и Дмитрий Жук объявили, что кубок они не берут, и принимают свое второе место с достоинством.

После этого Юлия Санина объяснила ситуацию с финалом, и объявила, что кубок, который им пытались дать, она вместе с 1+1 продаст на аукционе, а деньги отдаст на благотворительность.

В интервью после шоу она отметила, что не поняла поведение Санты Димопулос, и намекнула, что история с кубком выглядела как унижение.

Санта Димопулос решение передать кубок Юлии и Дмитрию называла спонтанным.