Сара Мишель Геллар повторила лесбийский поцелуй из знаменитого фильма

Жестокие игры 1999 / кадр из фильма

Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр играли вместе в фильме Жестокие игры. Тогда "Баффи" учила молодую и наивную девицу целоваться.

Спустя 21 год "Баффи" снова повторила свой поцелуй с наивной "Сесиль Колдуэлл". Мара Мишель Геллар и Сельма Блэр записали свое новое видео к церемонии награждения MTV Movie & TV Awards 2020.

На видео Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр тянуться друг к другу для поцелуя. Но все не так просто - ведь прошел 21 год.

Актрисы великолепно обыграли то, что уже было когда-то, и приятно удивили поклонников.

"Оставайся в безопасности, MTV! И, 2020-й, заканчивайся как можно быстрее!", – отметила Сара Мишель Геллар, рассмешив сеть.

Кроме этого, актрисы объяснили, почему эта сцена из фильма Жестокие игры стала культовой и через 20 лет не теряет своей актуальности.

"Я думаю, что этот поцелуй так долго нравился многим не только из-за начального шока. Для многих молодых людей он послужил катализатором, помог им осознать определенные аспекты своей сексуальности и научил их не бояться своего истинного "я", – отметила Сельма Блэр.

Жестокие игры - сюжет

Напомним, что в фильме Жестокие игры 1999 Себастьян Вальмонт (Райан Филипп) - брата Кетрин Мёртей (Сара Мишель Геллар) играет с ней в необычную игру - они на спор соблазняют девушек и мужчин, так как между ними самими сложились очень непростые отношения. Сельма Блэр играла целомудренную девушку, которую соблазнял Вальмонт, и из-за которой Кетрин его подставила

Поцелуй Сары Мишель Геллар и Сельмы Блэр в оригинале:

Напомним, церемония награждения MTV Movie & TV Awards 2020 прошла в условия карантина дистанционно - звезды не рискнули заразиться коронавирусом.