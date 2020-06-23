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"Это прикольно": Елена-Кристина Лебедь раскрыла секрет ухода за собой

Ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь поделилась своими beauty-секретами

23 июня 2020, 02:19
Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь / Пресс-служба

Телеведущая Аферистов в сетях - проекта, который снимает Новый канал, согласилась поделиться своими маленькими секретиками красоты, которые позволяют быть неотразимой с Главредом.

Маски для лица, сыворотки, массажеры и другие beauty-штучки – не для Елены-Кристины Лебедь. В отличие от других представителей шоу-бизнеса, телеведущая не снимает видеоблоги и не демонстрирует средства по уходу за собой. Не потому, что ленится, а потому, что вообще не любит тратить время на все эти процедуры.

"Девушки – всегда девушки, а Кристина – всегда: "Боги! И так сойдет!". Не люблю салоны красоты, терпеть ненавижу процедуры по полтора часа в масках и гелях, я даже 40-минутную стрижку переношу с трудом", - смеется телеведущая Нового канала.

Единственное, что пришлось по душе непоседливой Елена-Кристине Лебедь, – это патчи. Уже около года она по утрам клеит их под глаза.

Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь / Пресс-служба

"Не потому, что верю, что это делает меня красивей, а потому, что это прикольно. Прохладные липучки оставляют приятное ощущение (улыбается). Я перепробовала видов 30 патчей! Разницы по эффекту на коже – ноль. Все одинаково охлаждают – и только, никаких особенных свойств не наблюдала. Ни от "золотой пыли", ни от "жемчужной крошки", ни от "свежести граната", ни от прочих "уникальных" компонентов (улыбается)", - призналась ведущая Аферистов, которые показывает Новый канал.

Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь / Пресс-служба

Фотографии, на которых Елена-Кристина Лебедь с патчами под глазами, часто можно увидеть в ее Instagram. Они поднимают настроение не только телеведущей, но и ее поклонникам.

Напомним, недавно Елена-Кристина Лебедь раскрыла секрет своей прически.

Все новые выпуски проекта Аферисты в сетях выходят на Новом канале по вторниками в 19-00.

Елена-Кристина Лебедь новости шоу бизнеса Новый канал косметика
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