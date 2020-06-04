Принц Уильям зовет принца Гарри и Меган Маркл обратно в Лондон

Принц Уильям зовет принца Гарри домой / Reuters

Принцы Гарри и Уильям всегда близко общались, и даже после того, как Гарри и Меган Маркл покинули семью, оно не прекратилось. Когда в США начались протесты с переростанием в бунт против власти, старший брат предложил Гарри переехать в более спокойную страну.

Хоть принц Чарльз и потратил около 2 миллионов на охрану принца Гарри и Меган Маркл в США, принц Уильм беспокоится о брате и его семье, и предлагает приехать обратно в Великобританию, пишет US Weekly.

"Переезд в чужую страну никогда не бывает легким. Гарри не ожидал, что столкнется с таким количеством проблем", - сообщил инсайдер издания.

Брат уже прямо просил принца Гарри вернуться в Лондон, или выбрать для проживания более безопасную страну.

"Он переживает за благополучие и безопасность брата", - утверждает источник.

Даже Королева Елизавета II решила обратиться к Гарри и предложила ему свою помощь.

"У Гарри были "нереальные фантазии" о том, какой жизнь в Лос-Анджелесе, и он "видел Лос-Анджелес сквозь розовые очки", - говорит инсайдер.

Меган Маркл не намерена никуда переезжать - ее устраивает то, что есть. По данным издания, сейчас они с принцем Гарри живут в Калифорнии.

Ранее принцу Гарри пришлось обращаться к отцу принцу Чарльзу во второй раз за финансовой помощью.

До этого принц Гарри просил у отца 2,5 миллиона долларов - на охрану своей жены-актрисы и ребенка, так как после переезда в США, Дональд Трамп отказался предоставлять им охрану за счет госбюджета.

Они постоянно испытывают финансовые трудности, потому что обязались выплачивать в бюджет Великобритании деньги налогоплательщиков, потраченные на их свадьбу и проживание в Великобритании.

Как известно, 31 марта 2020 Меган и Гарри написали трогательное прощальное письмо - они сложили с себя полномочия членов королевской семьи. В ответ Королева Елизавета II отлучила их от содержания за счет госбюджета, а также обязала выплатить стоимость ремонта Фрогмор-хауса, который им с Меган Маркл подарила к свадьбе, в сумме 2,4 миллиона фунтов. По слухам, принц Гарри выплачивает еще и стоимость своей пышной свадьбы, оплаченной из госбюджета.