Сестра Кейт Миддлтон снова беременна

Пиппа Миддлтон беременна второй раз / Reuters

Пиппа Миддлтон и Джеймс Меттьюс воспитывают 2-летнего сына Артура, но теперь стало известно, что у него будет сестра или брат.

Сестра Кейт Миддлтон родит нового кузена или кузину наследникам престола Великобритании - Джорджу, Шарлотте и Луи. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на свои источники.

Пиппа Миддлтон и ее муж в восторге от этого радостного известия.

"Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в трудный год. Вся семья в восторге", - сообщил человек, который предпочел остаться анонимом.

Также, согласно последним сообщениям источников, близким к паре, проживающей в Лондоне, Пиппа и Джеймс готовятся к покупке загородного поместья площадью 72 акра под названием Bucklebury Farm Park в Беркшире, недалеко от дома семьи Миддлтон.

Напомним, что Пиппа Миддлтон и Джеймс Меттьюс в браке с 2017 года. В 2018 году Пиппа родила ему сына Артура.

Семья Миддлтон - мама Кэрол, папа Майкл, Кейт, Пиппа и младший брат Джеймс - очень близки, но почи год все контакты ограничены из-за коронавируса.

В Британии, как и остальных протестантских и католических странах - культ Рождества, но Кейт Миддлтон и принц Уильям недавно признались, что до сих пор не знают, где его проведут. Обычно такие планы начинают строить сразу после самого Рождества.