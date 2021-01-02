Снова сделала это: Лолита проговорилась о новом своем браке

Лолита / УНИАН

Известная российская поп-певица Лолита Милявская утверждает, что вновь вышла замуж.

Об этом она заявила в эфире новогоднего шоу Маски на телеканале НТВ. Члены жюри не смогли узнать Лолиту в маске ‒ поскольку она заметно похудела. Тогда ее коллега, певец Филипп Киркоров, шутливо предположил ‒ причина ее стремительного похудания в том, что Лолита вновь влюблена.

"Я вообще-то уже замужем!", ‒ с обескураживающей откровенностью ответила Милявская. При этом неизвестно, кто именно стал новым супругом певицы. Ведущий программы Вячеслав Макаров решил не заострять внимание на данной теме и подчеркнул, что это "другая история".

Если Милявская не шутила, то она, выходит, она вступила в брак уже в шестой раз. По информации журналистов, новым мужем Лолиты может быть как и бизнесмен, так и представитель артистической среды.

До того сообщалось, что во второй половине 2020 года 57-летняя певица сильно похудела, сбросив 17 килограмм.

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