"У меня фетиш": модель-трансгендер раскрыла пару секретов экспертам ТМПУ

Софи Беридзе / Пресс-служба

Самая необычная участница второго сезона Топ-модель по-украински Софи Беридзе — трансгендерная девушка с грузинскими корнями пару недель назад сделала операцию по увеличении груди, чтобы выглядеть более женственно, а теперь раскрыла свои личные секреты.

Софи Беридзе вполне довольна своей внешностью, только размер ноги подкачал: поиски женственной обуви 43-го размера — задача не из легких.

В 4 выпуске проекта Эксперты на карантине на Новом канале, она разоткровенничалась о теме ног, и раскрыла свой фетиш.

"У меня фетиш на обувь. Но так как на большую ногу сложно найти красивые туфельки, я сразу покупаю всю обувь, которая подходит мне по размеру. Поэтому у меня есть сандалии, которые я так ни разу не надела, потому что мне не нравится, как они выглядят. Вообще я ношу обувь 41-го размера, хотя мне говорили, что у меня чистый 43-й", — разоткровенничалась Софи.

Софи Беридзе сделала грудь / Instagram

Неожиданным открытием для девушки стало, что не только Беридзе мучается из-за выбора обуви — с такой же проблемой столкнулась известная ведущая и блогерша Настя Ивлеева. Она даже поделилась своими туфлями с девушкой.

"У меня есть очень красивые открытые туфельки от Насти Ивлеевой, но мне они не очень подходят. Она отдала их моей сестре, а сестра — мне, потому что у Насти такой же размер ноги, как и у меня", — объяснила участница ТМПУ.

Как Софи Беридзе отреагировала на новую грудь и за какие поступки ей до сих пор стыдно, показали в новом выпуске шоу Эксперты на карантине.

Эксперты на карантине 2020 смотреть онлайн 4 выпуск 30.04.2020:

Все новые выпуски Экспертов на карантине выходят дважды в неделю на Youtube Нового канала. Что было в выпусках, можете читать на Главреде.