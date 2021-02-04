Стало известно, кто и куда ездил в 10 сезоне Орла и решки

Создатели шоу Орел и решка раскрыли подробности предстоящего юбилейного сезона шоу.
Карантин чуть не разрушил съемочные планы юбилейного 10 сезона Орла и Решки на Новом канале. Хоть каждый мечтает попасть в это шоу, но в условиях карантина иногда приходилось менять страну съемок буквально за день до отлета.
Украинские и российские звезды согласились стать 20 ведущими уникального юбилейного сезона, и первыми в эфир ворвутся Michelle Andrade и Алексей Завгородний (Позитив).
Какь сообщает пресс-служба Нового канала, в 10 сезоне шоу Орел и решка появятся:
- Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина
- Певец Alekseev,
- Исполнитель Иван Дорн
- Шоумен Александр Гудков,
- Бывшая ведущая Нового канала Екатерина Варнава
- Шоумен Евгений Бороденко
- Коля Серга
Пока что не называются все 20 ведущих, которые проведут 10 выпусков шоу.Читайте такжеЮлия Санина стала ведущей 10 сезона Орла и решки
"Собрать звезд было непросто: съемки юбилейного сезона начались после Нового года, артисты в основном отдыхали. Редкие трудоголики отозвались на наш призыв", — сообщает генеральный продюсер Орла&Решки Елена Синельникова.
Она призналась, что даже учитывая популярность шоу, команда не смогла связаться со всем звездами, которых "хотела заполучить".
"По моему наблюдению, быстрее соглашались на съемки те звезды, у которых есть дети — детвора очень любит нашу передачу. А с некоторыми мы, к сожалению, попросту не смогли состыковаться по графикам: у нас очень дальние направления, из-за карантина многих рейсов нет, иногда приходится добираться до локации сутки!", - добавила она.
Сезон снимали преимущественно в Южной Америке, но некоторые ведущие попали и в Европу. Например, Ивану Дорну удалось посерфить в Португалии и поймать рыбу-пиявку миногу.Читайте такжеВпервые на шоу Орел и решка ведущими стали двое мужчин
Александр Гудков заглядывал под юбки местным бабушкам и ел таранку на берегу океана. Alekseev, с которым ездаила Юлия Санина, отправился на родину наркобарона Пабло Эскобара - в колумбийский город Медельин, где ему пришлось бороться со своим страхом.
Страдающий боязнью высоты певец залазил на местную гору Эль-Пеньон-де-Гуатапе.
Не менее экстремальной получилась и поездка Юлии Саниной - фронтвумен The Hardkiss впервые в жизни спустилась с водопада на веревке, и пришла в восторг.
"Ранее мне приходилось тренироваться с альпинистским снаряжением — готовилась к выступлениям, где нужно было спуститься по восьмиметровому экрану. Но водопад — это не скала, вода все осложняет, — призналась Юлия.
Она призналась, что из-за воды сверху вначале думала, что могла не справиться.
"Но рядом находились очень крутые профессионалы-альпинисты, которые пели мне песни, подбадривали, говорили, что я amazing — это очень вдохновляло и было похоже на веселую игру", - говорит певица.
Напомним, Орел и решка 10 лет выходит 13 февраля на Новом канале в 10-00. Все новые выпуски будут выходить еженедельно - всего их будет 10. Каждый раз ведущими Орла и решки будут новые звезды.