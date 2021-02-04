Стало известно, кто и куда ездил в 10 сезоне Орла и решки

Орел и решка 2021 / Новый канал

Карантин чуть не разрушил съемочные планы юбилейного 10 сезона Орла и Решки на Новом канале. Хоть каждый мечтает попасть в это шоу, но в условиях карантина иногда приходилось менять страну съемок буквально за день до отлета.

Украинские и российские звезды согласились стать 20 ведущими уникального юбилейного сезона, и первыми в эфир ворвутся Michelle Andrade и Алексей Завгородний (Позитив).

Какь сообщает пресс-служба Нового канала, в 10 сезоне шоу Орел и решка появятся:

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина

Певец Alekseev,

Исполнитель Иван Дорн

Шоумен Александр Гудков,

Бывшая ведущая Нового канала Екатерина Варнава

Шоумен Евгений Бороденко

Коля Серга

Пока что не называются все 20 ведущих, которые проведут 10 выпусков шоу.Читайте такжеЮлия Санина стала ведущей 10 сезона Орла и решки

"Собрать звезд было непросто: съемки юбилейного сезона начались после Нового года, артисты в основном отдыхали. Редкие трудоголики отозвались на наш призыв", — сообщает генеральный продюсер Орла&Решки Елена Синельникова.

Она призналась, что даже учитывая популярность шоу, команда не смогла связаться со всем звездами, которых "хотела заполучить".

"По моему наблюдению, быстрее соглашались на съемки те звезды, у которых есть дети — детвора очень любит нашу передачу. А с некоторыми мы, к сожалению, попросту не смогли состыковаться по графикам: у нас очень дальние направления, из-за карантина многих рейсов нет, иногда приходится добираться до локации сутки!", - добавила она.

Орел и решка 2021 - список ведущих / новый канал

Сезон снимали преимущественно в Южной Америке, но некоторые ведущие попали и в Европу. Например, Ивану Дорну удалось посерфить в Португалии и поймать рыбу-пиявку миногу.Читайте такжеВпервые на шоу Орел и решка ведущими стали двое мужчин

Александр Гудков заглядывал под юбки местным бабушкам и ел таранку на берегу океана. Alekseev, с которым ездаила Юлия Санина, отправился на родину наркобарона Пабло Эскобара - в колумбийский город Медельин, где ему пришлось бороться со своим страхом.

Страдающий боязнью высоты певец залазил на местную гору Эль-Пеньон-де-Гуатапе.

Не менее экстремальной получилась и поездка Юлии Саниной - фронтвумен The Hardkiss впервые в жизни спустилась с водопада на веревке, и пришла в восторг.

Орел и решка 2021 / новый канал

"Ранее мне приходилось тренироваться с альпинистским снаряжением — готовилась к выступлениям, где нужно было спуститься по восьмиметровому экрану. Но водопад — это не скала, вода все осложняет, — призналась Юлия.

Она призналась, что из-за воды сверху вначале думала, что могла не справиться.

"Но рядом находились очень крутые профессионалы-альпинисты, которые пели мне песни, подбадривали, говорили, что я amazing — это очень вдохновляло и было похоже на веселую игру", - говорит певица.

Напомним, Орел и решка 10 лет выходит 13 февраля на Новом канале в 10-00. Все новые выпуски будут выходить еженедельно - всего их будет 10. Каждый раз ведущими Орла и решки будут новые звезды.