Супер топ-модель по-украински 2020 - кто победил / Новый канал

Финал шоу Супер топ-модель по-украински прошел на Новом канале 21 декабря в 19-00. В этот раз в финале за победу боролись сразу трое участниц — Саша Литвин, Таня Брык и Даша Майстренко.

Эксперты на проекте - Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. Макс Барских стал приглашенной звездой.

Финал не обошелся без испытаний — эксперты подготовили сразу три задания для девушек. Сначала они дефилировали под музыкальное сопровождение Макса Барских. Потом принимали участие в фотосессии на 200-килограммовой люстре, снимаясь в последней фотосессии Суперсезона.

Финальное испытание - речь участниц. И только одна в результате могла победить.

В результате, в проекте Супер Топ-модель по-украински победила Таня Брык — ее имя объявила ведущая Нового канала Алла Костромичева.Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: как прошел финал 21-12-2020

Супер Топ-модель по-украински 2020 / Новый канал

"Если честно, сначала не верила, что победила — думала, что сплю, и это мне снится. Когда начали поздравлять, я, конечно, была в шоке! — призналась Таня Брык Новому каналу. — Даже несмотря на то, что на проекте было безумно тяжело, во время финала у меня на глаза наворачивались слезы — не хотела, чтобы Суперсезон заканчивался".

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"У победительницы — Тани Брык — есть желание и силы изменить если не весь мир, то по крайней мере жизнь людей в Украине к лучшему", — подчеркнула Алла Костромичева.

Супер топ-модель по-украински 2020 / Новый канал

Кроме звания "супер топ-модели по-украински" Таня Брык получила в награду 300 тысяч гривен, съемку на обложку модного глянцевого журнала и годовой запас витаминного комплекса для красоты и здоровья.