Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 6 выпуск 23 ноября

Супер топ-модель по-украински 4 сезон: 6 выпуск онлайн / Новый канал

Новый 6 выпуск шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходит в 19-00 23 ноября на Новом Канале. Эксперты устроили новый испытания с самыми знаменитыми звездами, и среди участниц сразу появятся девушки, которым придется уйти из-за независимых обстоятельств.

В 4 сезоне Супер топ-модель по-украински 2020 эксперты посвятили шоу отстаиванию девушек своих лозунгов, которые они как модели понесут в мир, и будут отстаивать.

В шестом выпуске для испытания супер топ-моделелей эксперты позвали настоящего гения и легенду шоу бизнеса - Алана Бадоева. Кроме того, на шоу впервые прозвучала песня молодой украинской группы Cloudless.

На 6 неделе главная теме шоу - работа с клиентами. На этот раз у каждой участницы будет непростое задание – с первой встречи произвести хорошее впечатление на заказчика, с которым они все будут общаться лично. В течение всей недели девушки будут работать с реальными клиентами и выполнять их прихоти. Во время работы с заказчиком очень важно то, какую атмосферу создает модель на съемочной площадке.

В первом испытании девушек ждет парная фотосессия в сказочном стиле.

Кто-то будет воровкой, а кто-то – принцессой. Злодейка должна карабкаться к окну по длиннющей косе, чтобы забрать секретную формулу красоты. Задача принцессы – не отдавать формулу и сохранить свою длинную косу. Кое-кто из девушек жутко разочаровал своих гуру-экспертов, и расстроил заказчиков.

Во втором испытании 6 выпуска суперсезона Топ-модель по-украински девушки будут рекламировать торговую марку. Участницам нужно сделать акцент на продукте и представить его в презентабельном виде. Простое, на первый взгляд, задание окажется не по силам многим моделям.

С Аланом Бадоевым они будут делать съемку в аквариуме. Для этого девушке в купальнике и легком наряде нужно прыгнуть в прозрачный аквариум и позировать для съемки.

В этот раз модели настолько расстроили экспертов, что шоу покинула сразу несколько участниц.

Зато на шоу вернулась еще одна. Решение вернуть девушку приняла fashion-фотограф и эксперт реалити Нового канала Соня Плакидюк. Она до последнего боролась с коллегами — Сергеем Никитюком и Аллой Костромичевой — за эту участницу, и в конце концов таки добилась своего.

Супер топ-модель по-украински 6 выпуск 4 сезон смотреть промо 23-11-2020: анонс

Новые выпуски Супер топ-модель по-украински 2020 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински на ютуб и на Телепортале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.