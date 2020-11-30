Супер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноября

Супер топ-модель по-украински 4 сезон: 7 выпуск онлайн / Новый канал

Новый 7 выпуск шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходит в 19-00 30 ноября на Новом Канале. Эксперты устроили новый испытания с самыми знаменитыми звездами, и среди участниц сразу появятся девушки, которым придется уйти из-за независимых обстоятельств.

В 4 сезоне Супер топ-модель по-украински 2020 эксперты посвятили шоу отстаиванию девушек своих лозунгов, которые они как модели понесут в мир, и будут отстаивать.

В новом выпуске Супер Топ-модель приглашенной звездой стала Леся Никитюк. Ее пригласили, чтобы она приняла участие в специальной фотосессии, в которой она палила из оружия по моделям.

На седьмой неделе моделей повезли в Херсонскую область, и они прошли сразу несколько испытаний, связанных с зашитой природы и животных.

Главной интригой для девушек стало, кто же стал их 7 партнершей на эту неделю.

В первом испытании Леся Никитюк стала стрельцом в фотосессии, основной идеей которой - защита животных.

Модели стали животными, которые занесены в Красную книгу Украины, и отыгрывали момент, когда зверь попадает в капкан человеческой жестокости.

"Мы пытаемся достучаться до людей, которые любят брать в руки ружье и идти стрелять по лосям, — отметила приглашенный звездный эксперт недели Леся Никитюк. — Только представьте: за последние годы в Украине популяция лося европейского сократилась с 14 тысячи до четырех тысяч".

Во втором испытании модели снимали фешн-видео с самой Дашей Кацуриной, которая приехала на съемки представить свой бренд.

Девушки должны были кататься на сноуборде... на песчаных дюнах херсонской пустыни.

Третье испытание на 7 неделе Супер Топ-модели - дефиле. Только снова в животных мотивах - нужно было вспомнить и вжиться в роль фламинго.

Съемку решили сделать в Геническу, так что модели вдоволь отдохнули, перед тем как эксперты вынесли свой вердикт в конце недели.

Супер топ-модель по-украински 7 выпуск 4 сезон смотреть промо 30-11-2020:

Новые выпуски Супер топ-модель по-украински 2020 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински на ютуб и на Телепортале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.