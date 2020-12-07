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Супер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 8 выпуск 7 декабря

7 декабря 2020, 18:55

Премьера восьмого выпуска Супер топ-модели по-украински 2020 на Новом канале состоялась 7 декабря. Что показали в СТПУ 2020 - читай и смотри на Главреде.

Супер топ-модель по-украински 2020
Супер топ-модель по-украински 2020 / Новый канал

Новый 8 выпуск шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходит в 19-00 7 декабря на Новом Канале. Моделей на неделю перевезли в другой город, где они пройдут не менее прекрасные и опасные фотосессии, чем в пустинях Херсонской области.

В 4 сезоне Супер топ-модель по-украински 2020 эксперты посвятили шоу отстаиванию девушками своих лозунгов, которые они как модели понесут в мир.

В новом 8 выпуске Супер Топ-модель приглашенной звездой стал Андре Тан - и это было сюрпризом для девушек, потому что кое-кто уже работал с ним. Андре Тан не только поставит перед участницами невероятно трудные испытания, но и щедро поделится с ними своим богатым опытом.

На восьмой неделе моделей повезли в Николаев, и они прошли сразу несколько испытаний, связанных с культурой и древней историей, и предками.

Участниц ждало три испытания, которые они проходили с экспертами. Кроме того, девушкам позволили встретиться с их родителями, и в это раз некоторые плохо справились с работой из-за неприятностей в личной жизни.

Первое испытание 8 выпуска

В поля они выехали для того, чтобы обратиться к прошлому и духу участниц. Эксперты предположили, что девушки смогут найти себя.

Для фотосессии в образах скифов они превратились в воительниц и ремесленниц, чтобы показать свое дикое я.

Второе испытание 8 выпуска

Для второго испытания девушек позвали провести необычное дефиле, но позировать они будут на сап-бордах - популярное последние пару лет занятие спортом. Для того, чтобы стоять на сапе - нужно иметь очень хорошую координацию движений, но при этом еще и пройти, сделав точку.

Каждая участница должна плыть по нужному маршруту, но вот справиться с этим смогут далеко не все - не даром к девушкам регулярно приходят контролировать их вес и физическое состояние.

Обплыть лодку экспертов смогут не все. А вот от комментарием Сони Плакидюк и Сергея Никитюка намокнут даже те, которые не свалились в воду.

Третье испытание 8 выпуска

Традиционно, модели снимаются в социальном ролике. Все они перекликаются с теми слоганами, что девушки провозглашали в самом начале шоу.

Девушки будут записывать социальный ролик с сообщением человечеству - для сохранения будущего и прошлого. Именно на этом испытании девушки смогут встретиться со своими родителями.

Экспертом тут будет Андре Тан - знаменитый модельер, который критически оценит то, что у девушек не будет получаться работа после общения с родителями.

В конце выпуска по идее, шоу должна покинуть одна девушка.

Супер топ-модель по-украински 8 выпуск 4 сезон смотреть промо 07-12-2020:

Новые выпуски Супер топ-модель по-украински 2020 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински на ютуб и на Телепортале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.

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