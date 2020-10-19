Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 1 - кто ушел 16 октября

Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто ушел в 1 выпуске / Новый канал

Премьерный выпуск Супер сезона Топ-модели по-украински прошел 16 октября на Новом Канале. Из двадцати участниц с шоу должны были уйти сразу 7, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.

Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили для них два испытания. Первое — дефиле под выступление модной электронной группы TvorchiI в нарядах украинского бренда Frolov.

"Девушки должны были продемонстрировать модельную походку, умение держаться на подиуме и яркую точку. Участницы должны были заявить о себе так ярко и сильно, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что они попали в двадцатку не зря", — говорит Алла Костромичева.Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября

С этим заданием участницы справились легко — прошлись по подиуму под стильные биты, танцуя и подмигивая экспертам. И не спроста, ведь среди них находился приглашенный звездный эксперт Сергей Притула, который выбирал, кому из участниц подарить личный иммунитет. Он не только оценивал походку девушек, но и устроил им мини-экзамен.

Второе испытание — фотосессия "Циферблат", во время которой девушки должны были показать своим телом, как стрелками на циферблате, сезон, в котором они участвовали, и неделю, на которой покинули проект. Справиться с ним было сложнее физически — девушкам пришлось карабкаться по большой конструкции, подтягиваться на ней и даже переворачиваться вниз головой.

Девушки, которые набрали наибольшее количество зрительских голосов, автоматически прошли дальше. Это Софи Беридзе, Таня Брык, Амина Досымбаева, Марго Верховцева и Даша Майстренко. Судьбу еще одной участницы решил Сергей Притула.

"Запитання, кому віддати імунітет, для мене гостро не стояло. Усе було зрозуміло відразу. Володарка неймовірно красивих очей і людина, яка знається на творчості Всеволода Нейстайка. Імунітет отримала Катя Чечеленко!" — отметил ведущий Нового канала.

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Остальные участницы с дрожью в коленках ожидали вердикта от экспертов. А он был таковым: хуже всего с первыми заданиями справились Катя Свинарчук, Лиза Доронько, Карина Минаева, Карина Данилова, Аня Сулима и Анна-Кристина Прыходько.

"У Кати Свинарчук, например, есть сильные и слабые стороны. Слабые она может скрыть только в Instagram. А в Суперсезоне это сделать невозможно, — отметила Алла Костромичева. — Бешеную энергетику Лизы Доронько я бы советовала направить на творчество, а не на моделинг. Пока видео о шаурме у нее получаются лучше, чем позирование и дефил"е.

А вот седьмую девушку в последний момент решили не выгонять.

Супер топ-модель по-украински 2020 участницы:

Даша Майстренко; Таня Брык; Амина Досымбаева; Марго Верховцева; Софи Беридзе; Настя Панова; Саша Кугат; Саша Литвин; Арина Любителева; Настя Леухина; Катя Чечеленко; Ира Мойсак; Ира Ротар; Вика Рогальчук.

Супер топ-модели по-украински 2020 участнцы:

Напомним, что все новый выпуски шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходят в пятницу в 19-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн выпуски можно будет на Телепортале и на ютубе Нового канала - с запозданием.