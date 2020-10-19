УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 1 - кто ушел 16 октября

19 октября 2020, 17:18

Первый выпуск Супер топ-модели по-украински 2020 вышел 16 октября на Новом канале. Какие участницы покинули шоу сразу же, читай и смотри на Главреде.

Супер топ-модель по-украиснки 2020
Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто ушел в 1 выпуске / Новый канал

Премьерный выпуск Супер сезона Топ-модели по-украински прошел 16 октября на Новом Канале. Из двадцати участниц с шоу должны были уйти сразу 7, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.

Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили для них два испытания. Первое — дефиле под выступление модной электронной группы TvorchiI в нарядах украинского бренда Frolov.

"Девушки должны были продемонстрировать модельную походку, умение держаться на подиуме и яркую точку. Участницы должны были заявить о себе так ярко и сильно, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что они попали в двадцатку не зря", — говорит Алла Костромичева.Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября

С этим заданием участницы справились легко — прошлись по подиуму под стильные биты, танцуя и подмигивая экспертам. И не спроста, ведь среди них находился приглашенный звездный эксперт Сергей Притула, который выбирал, кому из участниц подарить личный иммунитет. Он не только оценивал походку девушек, но и устроил им мини-экзамен.

Второе испытание — фотосессия "Циферблат", во время которой девушки должны были показать своим телом, как стрелками на циферблате, сезон, в котором они участвовали, и неделю, на которой покинули проект. Справиться с ним было сложнее физически — девушкам пришлось карабкаться по большой конструкции, подтягиваться на ней и даже переворачиваться вниз головой.

Девушки, которые набрали наибольшее количество зрительских голосов, автоматически прошли дальше. Это Софи Беридзе, Таня Брык, Амина Досымбаева, Марго Верховцева и Даша Майстренко. Судьбу еще одной участницы решил Сергей Притула.

"Запитання, кому віддати імунітет, для мене гостро не стояло. Усе було зрозуміло відразу. Володарка неймовірно красивих очей і людина, яка знається на творчості Всеволода Нейстайка. Імунітет отримала Катя Чечеленко!" — отметил ведущий Нового канала.

Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

Остальные участницы с дрожью в коленках ожидали вердикта от экспертов. А он был таковым: хуже всего с первыми заданиями справились Катя Свинарчук, Лиза Доронько, Карина Минаева, Карина Данилова, Аня Сулима и Анна-Кристина Прыходько.

"У Кати Свинарчук, например, есть сильные и слабые стороны. Слабые она может скрыть только в Instagram. А в Суперсезоне это сделать невозможно, — отметила Алла Костромичева. — Бешеную энергетику Лизы Доронько я бы советовала направить на творчество, а не на моделинг. Пока видео о шаурме у нее получаются лучше, чем позирование и дефил"е.

А вот седьмую девушку в последний момент решили не выгонять.

Супер топ-модель по-украински 2020 участницы:

  1. Даша Майстренко;
  2. Таня Брык;
  3. Амина Досымбаева;
  4. Марго Верховцева;
  5. Софи Беридзе;
  6. Настя Панова;
  7. Саша Кугат;
  8. Саша Литвин;
  9. Арина Любителева;
  10. Настя Леухина;
  11. Катя Чечеленко;
  12. Ира Мойсак;
  13. Ира Ротар;
  14. Вика Рогальчук.

Супер топ-модели по-украински 2020 участнцы:

Напомним, что все новый выпуски шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходят в пятницу в 19-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн выпуски можно будет на Телепортале и на ютубе Нового канала - с запозданием.

новости шоу бизнеса Топ-модель по-украински Супер топ-модель по-украински
Сейчас вы просматриваете новость «Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 1 - кто ушел 16 октября». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:28
Аккаунт нардепа Деркача в Facebook удален из-за компромата на Байдена
17:24
Юрист пояснил, каких подлянок ждать от новой процедуры выдачи автономеров Видео
17:18
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 1 - кто ушел 16 октября Видео
17:16
Экс-чиновник Волков за две недели захватил более 35 объектов столичной недвижимости - адвокат
17:05
Ученые нашли и объяснили новый способ блокировки коронавируса
Реклама
17:04
Убийца учителя во Франции заплатил ученикам лицея за "предательство" Видео
16:59
"Не видим смысла": Укрзализныця протестует из-за карантинных ограничений Видео
16:51
Жутко прекрасный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео Видео
16:51
Рак легких: врачи описали отек одной из частей тела, как симптом смертельной болезни Видео
16:50
Учителям в Украине повысят зарплату: кто и сколько получит Видео
16:44
Гороскоп на 20 октября для всех: вознаграждение за улыбку и укрощение болезней Видео
16:23
На трассе Киев-Чоп по пути в роддом в ДТП погибла беременная женщина Видео
16:20
Число больных COVID-19 будет расти: врач дала неутешительный прогноз Видео
16:17
Митрополит ПЦУ заявил, что Господь вряд ли хочет возвращения Крыма Украине Видео
16:05
"Жирная": участница Супер Топ-модели раскрыла трагический секрет
16:00
В Украине хотят запретить школьникам пользоваться телефонами в учебное время Видео
15:54
Еще один город в Украине бунтует из-за "красной" зоны карантина Видео
15:46
В Кремле прокомментировали отказ Вашингтона от ядерной сделки на условиях Путина Видео
15:35
Лавров раскрыл планы России о переговорах с Баку и Ереваном по Карабаху Видео
15:34
Минздрав купил за миллионы признанное бесполезным "лекарство" от коронавируса
Реклама
15:33
Позитив обратился к создателям шоу Танці з зірками после вылета
15:24
Война за Карабах: в Армении назвали главную цель Турции Видео
15:14
В Норвегии обнаружили более заразный штамм коронавируса Видео
15:12
Совет предпринимателей при Кабмине нашел альтернативу резкому повышению акцизов
14:58
Сериал Звездный путь: Дискавери продлили на 4 сезон
14:57
Украинцы заплатят больше за автономера: что меняется в процедуре получения Видео
14:52
Алиев назвал причину срыва плана Армении по Нагорному Карабаху Видео
14:30
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября Видео
14:24
Травы для энергии и бодрости: топ-10 Видео
14:20
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине до конца года Видео
14:11
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес - актеры, сюжет и описание фильма Видео
14:05
Разумков рассказал, сколько нардепов пострадали от COVID-19 Видео
13:58
Иран сделал новое предупреждение Армении и Азербайджану из-за войны в Карабахе Видео
13:53
Десятки тысяч вирусных больных в сутки: в Минздраве назвали сроки пика эпидемии
13:35
Первая волна COVID-19 только начинается: врач дал советы, как уберечься Видео
13:33
В Украине появится штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским Видео
13:23
Создатели Cyberpunk 2077 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры
13:12
Исключение Турции из НАТО: в Конгрессе США появился документ по Карабаху Видео
13:10
Не только для ленивого воскресенья: в моду пришли чудесные платья-свитера - фото Фото
13:06
Фильмы ужасов: ученые выяснили, как они влияют на психическое здоровье Видео
Реклама
12:57
Украинцев предупредили о заморозках, но обнадежили скорым потеплением Видео
12:44
Климатолог объяснила, почему в Украину вернулись пыльные бури Видео
12:38
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон - сколько серий и как смотреть сериал
12:37
Послание лузера: почему Зеленскому завтра нужно объявить о своей отставке мнение
12:30
Выходные и праздники в ноябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы Видео
12:28
Фронт прорван, потери растут: эксперт объяснил тактику сторон в Карабахе Видео
12:21
Xiaomi представила самую быструю беспроводную зарядку в мире
12:18
Суд запретил распространение книги о Стусе без разрешения кума Путина
12:16
Стала известна повестка дня заседания Верховной Рады 20 октября Видео
12:14
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять