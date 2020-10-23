Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 2 - кто ушел 23 октября

Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто ушел в 2 выпуске / Новый канал

Второй выпуск Супер сезона Топ-модели по-украински прошел 23 октября на Новом Канале. Из шестнадцати участниц с шоу должна была уйти одна, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.

Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили для них три испытания - две фотосессии и дефиле. Моделей оценивали не только эксперты, но и настоящие звезды шоу бизнеса.

Вторая неделя Суперсезона Топ-модели по-украински закончилась уходом из проекта сразу двух участниц. Одна из них покинула проект по решению экспертов, вторая — по собственному желанию.

Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть 2 выпуск 23 октябряВ свежем выпуске модельного реалити Нового канала участниц ждало три испытания — фотосессия, дефиле-перформанс и live-фото. В фотосессии участницы работали над ошибками, допущенными в их сезонах. Модели должны были еще раз попробовать себя в фотосессиях, которые в прошлый раз оказались им не по зубам. Марго и Амина из третьего сезона ТМПУ снимались в балетных пачках, а Ира Мойсак опять предстала перед выбором — обнажаться в кадре или следовать принципам.

Супер топ-модель по-украиснки 2020 - Катя Чечеленко / Новый канал

Затем девушки отправились на дефиле в одну из киевских больниц. Их главной задачей было подарить больным детям положительные эмоции. Для этого участницы дефилировали по подиуму из скользких шариков в образах ярких цветов.

"Мы решили подарить праздник тем, кому его так не хватает — деткам, которые каждый день вынуждены бороться за свою жизнь. Яркие впечатления помогут им быть сильными. Впервые за семь сезонов реалити у нас событие, которое отодвинуло модельные критерии на второй план, поскольку сегодня наша цель — увидеть улыбки на лицах детей", — отметил эксперт реалити Сергей Никитюк.

Третье испытание оказалось наиболее откровенным — и не только физически, но и морально. Девушки снимали live-фото в нижнем белье, а их партнером по съемке стал хореограф Женя Кот. Участницы модельного реалити Нового канала делали непростые поддержки и рассказывали о личных проблемах.

Супер топ-модель по-украиснки 2020 - Настя Леухина / Новый канал

По итогам трех испытаний в проекте стало на двух участниц меньше. Катю Чечеленко выгнали за грубое поведение с фотографом Александром Порубаймыхом — при всей съемочной группе она начала рассказывать, что якобы отшила парня. В реальной жизни такой поступок мог бы грозить девушке срывом съемки, поэтому эксперты решили проучить ее.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

"Решение выгнать меня из проекта считаю несправедливым и могу оспаривать до конца своих дней. Но зацикливаться на этом не хочу", — говорит девушка.

Второй реалити покинула Настя Леухина — она решила уйти по собственному желанию, чтобы уделить внимание здоровью. Дело в том, что совсем недавно девушка поборола анорексию, и сейчас пребывает в стадии рекавери — восстановления организма.

"Еще на съемках вечеринки я поняла, что мне в этом сезоне будет очень сложно. У нас же как все воспринимают анорексию: "Ну вот, ты не ела, похудела, все классно". На самом деле все намного глубже. Я полтора года мучилась и занималась самобичеванием после каждого приема пищи. Морально я истощена максимально", — отметила девушка.

Супер Топ-модель по-украински 2020 участницы:

Даша Майстренко;

Таня Брык;

Амина Досымбаева;

Марго Верховцева;

Софи Беридзе;

Настя Панова;

Саша Кугат;

Саша Литвин;

Арина Любителева;

Ира Мойсак;

Ира Ротар;

Вика Рогальчук.

Напомним, что все новый выпуски шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходят в пятницу в 19-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн выпуски можно будет на Телепортале и на ютубе Нового канала - с запозданием.