Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 4 - кто ушел 9 ноября

Четвертый выпуск Супер топ-модели по-украински 2020 вышел 9 ноября на Новом канале. Какие участницы покинули шоу сразу же, читай и смотри на Главреде.
Четвертый выпуск Супер сезона Топ-модели по-украински прошел 9 ноября на Новом Канале. Из одиннадцати участниц с шоу должна была уйти одна, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.
Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили тяжелейшие испытания.
Новая неделя в модельном доме прошла под девизом коллаборации. Все испытания выпуска участницы модельного реалити Нового канала проходили в парах: сначала девушки работали друг с другом, а потом — с приглашенным звездным экспертом недели Димой Монатиком.
Хуже всех с заданиями неожиданно справилась фаворитка сезона — Даша Майстренко. Она не смогла передать настроение на фотосессии с бокалами, не передала нужную эмоцию на дефиле, почти что подставила свою партнершу. Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноябряА во время работы с Монатиком неожиданно расстерялась, и не удовлетворила экспертов.
После этого эксперты проекта Никитюк, Плакидюк и Костромичева приняли решение расстаться с девушкой.
"Если бы я не знала Дашу, подумала бы, что это симпатичная начинающая модель, у которой все впереди. Но мы с Дашей много чего проговаривали, а она не делает никаких выводов и топчется на месте, — отметила эксперт проекта Соня Плакидюк. — Иногда у меня даже складывается впечатление, что она делает шаги назад"
"Даша — любимица миллионов. Она заняла первое место в зрительском рейтинге. Но в условиях проекта у нее нет мотивации", — подытожила ведущая Алла Костромичева и попрощалась с Майстренко.
Так что за победу в проекте продолжили бороться десять девушек. Супер Топ-модель по-украински 2020 участницы:
- Таня Брык;
- Амина Досымбаева;
- Марго Верховцева;
- Софи Беридзе;
- Саша Кугат;
- Саша Литвин;
- Арина Любителева;
- Ира Мойсак;
- Ира Ротар;
- Вика Рогальчук
Напомним, что все новый выпуски шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходят в понедельник в 19-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн выпуски можно будет на Телепортале и на ютубе Нового канала - с запозданием.