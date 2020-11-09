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Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 4 - кто ушел 9 ноября

9 ноября 2020, 21:30

Четвертый выпуск Супер топ-модели по-украински 2020 вышел 9 ноября на Новом канале. Какие участницы покинули шоу сразу же, читай и смотри на Главреде.

Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто ушел в 4 выпуске
Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто ушел в 4 выпуске / Новый канал

Четвертый выпуск Супер сезона Топ-модели по-украински прошел 9 ноября на Новом Канале. Из одиннадцати участниц с шоу должна была уйти одна, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.

Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили тяжелейшие испытания.

Новая неделя в модельном доме прошла под девизом коллаборации. Все испытания выпуска участницы модельного реалити Нового канала проходили в парах: сначала девушки работали друг с другом, а потом — с приглашенным звездным экспертом недели Димой Монатиком.

Хуже всех с заданиями неожиданно справилась фаворитка сезона — Даша Майстренко. Она не смогла передать настроение на фотосессии с бокалами, не передала нужную эмоцию на дефиле, почти что подставила свою партнершу. Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноябряА во время работы с Монатиком неожиданно расстерялась, и не удовлетворила экспертов.

После этого эксперты проекта Никитюк, Плакидюк и Костромичева приняли решение расстаться с девушкой.

"Если бы я не знала Дашу, подумала бы, что это симпатичная начинающая модель, у которой все впереди. Но мы с Дашей много чего проговаривали, а она не делает никаких выводов и топчется на месте, — отметила эксперт проекта Соня Плакидюк. — Иногда у меня даже складывается впечатление, что она делает шаги назад"

Даша Майстренко и Дима Монатик
Даша Майстренко и Дима Монатик / Новый канал

"Даша — любимица миллионов. Она заняла первое место в зрительском рейтинге. Но в условиях проекта у нее нет мотивации", — подытожила ведущая Алла Костромичева и попрощалась с Майстренко.

Так что за победу в проекте продолжили бороться десять девушек. Супер Топ-модель по-украински 2020 участницы:

  • Таня Брык;
  • Амина Досымбаева;
  • Марго Верховцева;
  • Софи Беридзе;
  • Саша Кугат;
  • Саша Литвин;
  • Арина Любителева;
  • Ира Мойсак;
  • Ира Ротар;
  • Вика Рогальчук

Напомним, что все новый выпуски шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходят в понедельник в 19-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн выпуски можно будет на Телепортале и на ютубе Нового канала - с запозданием.

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