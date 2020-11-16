Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 5 - кто ушел 16 ноября

Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто ушел в 5 выпуске / Новый канал

Пятый выпуск нового сезона Супер Топ-модель по-украински прошел 16 ноября на Новом Канале. Из десяти участниц с шоу должна была уйти одна, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.

Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили тяжелейшие испытания.

Пятая неделя прошла под эгидой женственности и сексуальности, так что девушкам пришлось поднапрячься для достижения целей.

Участницы учились проявлять сексуальность в образах уборщицы и пожарного, открывали в себе настоящую женскую силу в дефиле, которое оценивала гимнастка Анна Ризатдинова, а также снимали beauty-видео для рекламы линейки помад от певицы Веры Брежневой.Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть 5 выпуск 16 ноября

Хуже всех с заданиями справилась Ира Ротар — она не смогла в полной мере проявить себя, к тому же, девушка часто забывала о субординации и могла позволить себе некорректное общение с экспертами.

"Когда мы говорили о непосредственности Иры, хотели направить это в ее работу. А получились фамильярность и неуважение к экспертам, — объяснила ведущая Нового канала Алла Костромичева. — Так что на этой неделе мы вынуждены были попрощаться с Ирой".

Супер Топ-модель по-украински - Ира Ротар / Пресс-служба

За победу в проекте продолжили бороться девять девушек.

Супер Топ-модель по-украински 2020 участницы:

Таня Брык;

Амина Досымбаева;

Марго Верховцева;

Софи Беридзе;

Саша Кугат;

Саша Литвин;

Арина Любителева;

Ира Мойсак;

Вика Рогальчук.

Напомним, что все новые выпуски шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходят в понедельник в 19:00 на Новом канале. Также смотреть онлайн выпуски можно будет на YouTube Нового канала — там они выходят по субботам в 12:00.