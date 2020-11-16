Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 5 - кто ушел 16 ноября

Пятый выпуск Супер топ-модели по-украински 2020 вышел 16 ноября на Новом канале. Какие участницы покинули шоу сразу же, читай и смотри на Главреде.
Пятый выпуск нового сезона Супер Топ-модель по-украински прошел 16 ноября на Новом Канале. Из десяти участниц с шоу должна была уйти одна, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.
Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили тяжелейшие испытания.
Пятая неделя прошла под эгидой женственности и сексуальности, так что девушкам пришлось поднапрячься для достижения целей.
Участницы учились проявлять сексуальность в образах уборщицы и пожарного, открывали в себе настоящую женскую силу в дефиле, которое оценивала гимнастка Анна Ризатдинова, а также снимали beauty-видео для рекламы линейки помад от певицы Веры Брежневой.Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть 5 выпуск 16 ноября
Хуже всех с заданиями справилась Ира Ротар — она не смогла в полной мере проявить себя, к тому же, девушка часто забывала о субординации и могла позволить себе некорректное общение с экспертами.
"Когда мы говорили о непосредственности Иры, хотели направить это в ее работу. А получились фамильярность и неуважение к экспертам, — объяснила ведущая Нового канала Алла Костромичева. — Так что на этой неделе мы вынуждены были попрощаться с Ирой".
За победу в проекте продолжили бороться девять девушек.
Супер Топ-модель по-украински 2020 участницы:
- Таня Брык;
- Амина Досымбаева;
- Марго Верховцева;
- Софи Беридзе;
- Саша Кугат;
- Саша Литвин;
- Арина Любителева;
- Ира Мойсак;
- Вика Рогальчук.
Напомним, что все новые выпуски шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходят в понедельник в 19:00 на Новом канале. Также смотреть онлайн выпуски можно будет на YouTube Нового канала — там они выходят по субботам в 12:00.