Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 6 - кто ушел 23 ноября

Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто ушел в 6 выпуске / Новый канал

Шестой выпуск нового сезона Супер Топ-модель по-украински прошел 23 ноября на Новом Канале. Из девяти участниц с шоу должна была уйти одна, но в результате ушло сразу трое. Но потом Соня Плакидюд добилась возвращения одной из моделей, чъе имя назовут только в 7 выпуске.

Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили тяжелейшие испытания.

На шестой неделе девушки работали с настоящими заказчиками. В фотосессии "Рапунцель" рекламировали витаминный комплекс, а на дефиле во французском стиле — сухарики. А после этого снимали социальный ролик против fast fashion под чутким руководством Бадоева.

Но самый жесткий момент ждал участниц модельного реалити Нового канала на церемонии выгона. Проект покинули сразу три девушки, после чего на Супер Топ-модель по-украински вернулась одна из ранее выбывших участниц.

Первой девушкой, которая ушла в 6 выпуске, стала модель-трансгендер Софи Беридзе.

Софи Беридзе / Новый канал

"На неделе ребрендинга мы увидели желание Софи доказать, что старого образа больше нет. Но на четвертой неделе она снова вернулась к привычному образу клоунессы. На неделе работы с заказчиком она справилась только с одним испытанием, — отметила ведущая Нового канала Алла Костромичева. — Хочу, чтобы Софи продолжала работать над собой, никогда не останавливалась и менялась больше внутренне, потому что внешне она уже прекрасна".

Вслед за ней неожиданно ушла Вика Рогальчук. По словам Аллы Костромичевой, она не смогла дотянуть свою мотивацию до конца.

Вика Рогальчук / Новый канал

"Когда я выходила на испытания на этой неделе, у меня были силы и вдохновение. А в процессе я терялась. Злюсь, что у меня не все было под контролем. Что отвлекалась. Что поддавалась эмоциям", — отметила Вика.

Третьей ушла Амина Досымбаева. Она так и не смогла полностью раскрыть себя.

"Украинский зритель настолько любит Амину, что своими голосами сразу проложил ей путь во вторую неделю проекта. Но она осталась такой, какой была в своем сезоне, — отметила Костромичева. — Даже не сомневаюсь в том, что вне проекта у нее все будет хорошо".

Амина Досымбаева / Новый канал

За победу в проекте продолжили бороться семь девушек. Одна из них получила второй шанс на борьбу за победу в проекте.

"После того, как эта девушка покинула проект, пересеклась с ней на рабочей съемке. Ее профессиональная работа поразила меня настолько, что я предложила экспертам вернуть девушку в Супер Топ-модель по-украински, — отметила эксперт Соня Плакидюк. — На проекте она не раскрылась полностью, ушла слишком рано. Убеждена: ей еще есть что показать!".

Дело в том, что оказалось, что имя новой участницы на шоу создатели отказались называть.

В 7 выпуск СТМПУ проходит 7 участниц:

Таня Брык;

Марго Верховцева;

Саша Кугат;

Саша Литвин;

Арина Любителева;

Ира Мойсак;

Выбывшая участница, которую вернули на проект. Ее имя мы узнаем в седьмом выпуске.

Все выпуски шо СТПМУ выходнят в 19-00 на Новом канале. Также смотреть все выпуски онлайн можно смотреть на сайте Телепортал и на "ютубе".