Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 7 - кто ушел 30 ноября

Седьмой выпуск Супер топ-модели по-украински 2020 вышел 30 ноября на Новом канале. Какие участницы покинули шоу, читай и смотри на Главреде.
Седьмой выпуск нового сезона Супер Топ-модель по-украински прошел 30 ноября на Новом Канале. Из семи участниц с шоу должна была уйти одна, но в результате ушло сразу двое - одна девушка покинула шоу прямо во время недели.
Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили тяжелейшие испытания.
После съемки fashion-видео в Олешковских песках желание покинуть модельное реалити Нового канала изъявила Саша Кугат.
"За четыре года работы в моделинге я не получала негативных отзывов. А здесь мне говорят, что у меня ничего не получается. Так быть не может, — объяснила свое решение Саша. — Я пришла на проект, чтобы избавить людей от их загонов, а в итоге в загоны вгоняют меня".
Вторая участница покинула проект во время церемонии выгона. Самыми слабыми участницами недели стали Ира Мойсак и Марго Верховцева. Но эксперты посчитали, что уехать домой должна именно Марго.
"На фотосессии о браконьерстве у Марго был хороший кадр. Но его идею предложила Леся Никитюк. Я не раз и не два видела, как Марго ведет себя, когда понимает, что что-то не получается. Она начинает паниковать. В этой панике она может или сделать что-то классное, или совсем провалиться", — объяснила эксперт Соня Плакидюк.
"Мне был нужен этот проект. Мне было что показать. Я начала раскрываться, наконец-то я на это способна! — возмутилась Верховцева. — Не понимаю, что от меня хотели. Я такая, какая есть. И всегда была искренней".
Кто прошел в 8 выпуск Супер Топ-модель по-украински
- Таня Брык;
- Саша Литвин;
- Арина Любителева;
- Ира Мойсак;
- Даша Майстренко.
Все выпуски СТПМУ выходят по понедельникам в 19:00 на Новом канале. Также смотреть все выпуски онлайн можно смотреть на сайте teleportal.ua и на YouTube.