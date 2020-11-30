УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 7 - кто ушел 30 ноября

30 ноября 2020, 21:40

Седьмой выпуск Супер топ-модели по-украински 2020 вышел 30 ноября на Новом канале. Какие участницы покинули шоу, читай и смотри на Главреде.

Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто ушел в 7 выпуске
Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто ушел в 7 выпуске / Новый канал

Седьмой выпуск нового сезона Супер Топ-модель по-украински прошел 30 ноября на Новом Канале. Из семи участниц с шоу должна была уйти одна, но в результате ушло сразу двое - одна девушка покинула шоу прямо во время недели.

Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили тяжелейшие испытания.

После съемки fashion-видео в Олешковских песках желание покинуть модельное реалити Нового канала изъявила Саша Кугат.

"За четыре года работы в моделинге я не получала негативных отзывов. А здесь мне говорят, что у меня ничего не получается. Так быть не может, — объяснила свое решение Саша. — Я пришла на проект, чтобы избавить людей от их загонов, а в итоге в загоны вгоняют меня".

Супер Топ-модель по-украински 2020
Супер Топ-модель по-украински 2020 - Саша Кугат / Новый канал

Вторая участница покинула проект во время церемонии выгона. Самыми слабыми участницами недели стали Ира Мойсак и Марго Верховцева. Но эксперты посчитали, что уехать домой должна именно Марго.

"На фотосессии о браконьерстве у Марго был хороший кадр. Но его идею предложила Леся Никитюк. Я не раз и не два видела, как Марго ведет себя, когда понимает, что что-то не получается. Она начинает паниковать. В этой панике она может или сделать что-то классное, или совсем провалиться", — объяснила эксперт Соня Плакидюк.

Супер Топ-модель по-украински 2020
Супер Топ-модель по-украински 2020 - Марго Верховцева / Новый канал

"Мне был нужен этот проект. Мне было что показать. Я начала раскрываться, наконец-то я на это способна! — возмутилась Верховцева. — Не понимаю, что от меня хотели. Я такая, какая есть. И всегда была искренней".

Кто прошел в 8 выпуск Супер Топ-модель по-украински

  • Таня Брык;
  • Саша Литвин;
  • Арина Любителева;
  • Ира Мойсак;
  • Даша Майстренко.

Все выпуски СТПМУ выходят по понедельникам в 19:00 на Новом канале. Также смотреть все выпуски онлайн можно смотреть на сайте teleportal.ua и на YouTube.

новости шоу бизнеса Новый канал Супер топ-модель по-украински
Сейчас вы просматриваете новость «Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 7 - кто ушел 30 ноября». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Холостячка 2020 - что было в 6 выпуске 27-11-2020Холостячка 2020 - что было в 6 выпуске 27-11-2020 Холостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушелХолостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел Названа официальная причина смерти Шона КоннериНазвана официальная причина смерти Шона Коннери Юлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта ДимопулосЮлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта Димопулос "Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима"Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима
Следующий материал

Последние новости

21:40
На Закарпатье СБУ прикрыла фонд, ориентированный на Венгрию
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 7 - кто ушел 30 ноября
21:27
Активная зевота может быть признаком надвигающегося опасного состояния Видео
21:27
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
21:21
​Врач озвучил неприятный прогноз насчет карантина в Украине​ Видео
Реклама
21:20
В разведке ошарашили количеством оккупационных войск РФ на Донбассе
20:46
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
20:45
В Украине планируют запретить некоторые табачные изделия
20:44
Масло конопли: 3 научно доказанных преимуществ для здоровья Видео
20:43
Первое заседание Харьковского облсовета состоится 11 декабря - Масельский
20:42
Ученые обнаружили новое уникальное свойство COVID-19 Видео
20:38
Названа настоящая причина смерти Армена Джигарханяна Видео
20:30
Локдаун в Украине: как будут работать школы и садики в Киеве Видео
20:27
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
20:23
Неожиданно – в Telegram появились групповые аудиозвонки
20:12
Курс евро внезапно скаканул выше 34 гривен
20:11
Юрий Горбунов рассказал, как Катя Осадчая отреагировала на его роман на съемках Видео
20:05
Разумков поведал, сколько нардепов болеет COVID-19 Видео
20:02
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
19:53
Как распространяются вирусы и как защитить себя: работающие способы Видео
Реклама
19:40
"Сочнее груши": Даша Астафьева сексуально засветила формы в откровенной фотосессии
19:38
Эксперт рассказал, какие преимущества Украина получит от новых военно-морских баз Видео
19:35
Степанов признался, будут ли продлевать карантин выходного дня Видео
19:29
Киберпанк 2077 продолжает покорять "Игра ещё не вышла, а уже..." чарты
19:13
На Закарпатье чудовищное ДТП унесло жизни 4 взрослых и ребенка Видео
19:04
"Путину плевать": Чийгоз заявил о жуткой ситуации с COVID-19 в Крыму Видео
18:55
Супер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноября Видео
18:54
Названа доза алкоголя, ослабляющая иммунную систему Видео
18:49
Одному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астролог
18:43
Apple подала в суд на ФАС России после обвинений в монополизме
18:38
Баста объявил себя украинцем
18:34
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
18:33
В Бердянске подожгли 12-летнего мальчика ради видео для блога
18:31
У Зеленского отрицают согласование сроков локдауна Видео
18:30
В Украине ударят морозы: синоптики дали прогноз на начало декабря Видео
18:01
В ЕС намерены ввести новые санкции против России и Китая
17:59
Amazon закрыли ремейк сериала Утопия
17:51
Самые важные вакцины в истории человечества: топ-5 Видео
17:46
В Беларуси Тихановскому продлили арест и выдвинули новое обвинение
17:35
Инди-жемчужина с 98% положительных обзоров покоряет игроков в Steam Видео
Реклама
17:09
НАТО увеличивает присутствие в Черноморском регионе из-за РФ
17:07
В сервисе PS Store стартовала новогодняя распродажа со скидками до 85%
17:02
​В Украине вводят жесткий локдаун: Кабмин согласовал окончательную дату Видео
16:50
Новые запреты и ограничения: в Слуге народа рассказали, к чему готовиться из-за локдауна Видео
16:47
Стало известно, когда американцы получат первые вакцины от COVID-19 Видео
16:34
Как включить комментарии в Телеграм-канале: простая инструкция
16:28
Дэвид Линч снимает для Netflix новый проект - что он нем известно
16:09
Украинцев заставят платить больше: какие тарифы взлетят в 2021 году Видео
16:03
В Службе здоровья рассказали, хватит ли денег в бюджете-2021 на борьбу с COVID-19
15:49
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять