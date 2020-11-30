Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 7 - кто ушел 30 ноября

Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто ушел в 7 выпуске / Новый канал

Седьмой выпуск нового сезона Супер Топ-модель по-украински прошел 30 ноября на Новом Канале. Из семи участниц с шоу должна была уйти одна, но в результате ушло сразу двое - одна девушка покинула шоу прямо во время недели.

Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили тяжелейшие испытания.

После съемки fashion-видео в Олешковских песках желание покинуть модельное реалити Нового канала изъявила Саша Кугат.

"За четыре года работы в моделинге я не получала негативных отзывов. А здесь мне говорят, что у меня ничего не получается. Так быть не может, — объяснила свое решение Саша. — Я пришла на проект, чтобы избавить людей от их загонов, а в итоге в загоны вгоняют меня".

Супер Топ-модель по-украински 2020 - Саша Кугат / Новый канал

Вторая участница покинула проект во время церемонии выгона. Самыми слабыми участницами недели стали Ира Мойсак и Марго Верховцева. Но эксперты посчитали, что уехать домой должна именно Марго.

"На фотосессии о браконьерстве у Марго был хороший кадр. Но его идею предложила Леся Никитюк. Я не раз и не два видела, как Марго ведет себя, когда понимает, что что-то не получается. Она начинает паниковать. В этой панике она может или сделать что-то классное, или совсем провалиться", — объяснила эксперт Соня Плакидюк.

Супер Топ-модель по-украински 2020 - Марго Верховцева / Новый канал

"Мне был нужен этот проект. Мне было что показать. Я начала раскрываться, наконец-то я на это способна! — возмутилась Верховцева. — Не понимаю, что от меня хотели. Я такая, какая есть. И всегда была искренней".

Кто прошел в 8 выпуск Супер Топ-модель по-украински

Таня Брык;

Саша Литвин;

Арина Любителева;

Ира Мойсак;

Даша Майстренко.

Все выпуски СТПМУ выходят по понедельникам в 19:00 на Новом канале. Также смотреть все выпуски онлайн можно смотреть на сайте teleportal.ua и на YouTube.