Звезда Сватов отказался от миллионной зарплаты из-за графика

Звезда Сватов ушел из театра / 1+1

Все ждут съемок и презентации нового 7 сезона сериала Сваты. Пока из-за карантина этот процес затянулся, фанаты обратили внимание на то, что происходит с актерами. В российском театра сатиры недавно сменилось руководство, и по этому поводу заведующая труппой Бронислава Чунихина в комментарии КП.ру рассказала, как увольнялся пресловутый Добронравов.

Ходили слухи, что кроме съемок Сватов, Добронравов отыгрывает 20 спектаклей в театре сатиры, и что он претендовал на место худрука. Но Чунихина опровергла эти слухи.

"Во-первых, двадцать спектаклей в месяц Федор у нас в театре никогда не играл. Такое количество он играл на стороне, а оставшиеся свободные дни давал театру. И не всегда было удобно подстроить репертуар под эти числа, ведь в театре есть и приглашенные звезды - Ольга Ломоносова, Александр Олешко, Наташа Швец, и свои ведущие артисты. Федор приносил мне свое расписание, когда он может играть, а когда у него сторонняя занятость. И мы подстраивались под него", - объявила она.Читайте такжеЗвезда Сватов не может найти работу из-за сериала

Частично, именно с этим и был связан уход Добронравова - Бронислава Чунихина отметила, что у него начались проблемы с сердцем, и ему предложили намного больше зарплату, лишь бы он не играл на стороне.

"Когда Федору было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор Мамед Гусейнович предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям: "Федя, ты устаешь, плохо себя чувствуешь. Миллион будешь получать, только перестань скакать с самолета на самолет". Нет, отказался Добронравов, буду работать, как раньше. Тогда ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, что работает в театре. Понятно, что она станет меньше. Федор обиделся. И решил уйти", - сказала она.

Напомним, что Сваты 7 начали переснимать заново - с зимы 2020, без культовых героев, оставив лишь Будько.

На время карантина съемки остановились, и были перенесены на неизвестные сроки.