УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда Сватов отказался от миллионной зарплаты из-за графика

Российский актер Федор Добронравов ушел из театра сатиры, хотя ему предлагали зарплату в миллионах.

21 июля 2020, 10:51
Сваты
Звезда Сватов ушел из театра / 1+1

Все ждут съемок и презентации нового 7 сезона сериала Сваты. Пока из-за карантина этот процес затянулся, фанаты обратили внимание на то, что происходит с актерами. В российском театра сатиры недавно сменилось руководство, и по этому поводу заведующая труппой Бронислава Чунихина в комментарии КП.ру рассказала, как увольнялся пресловутый Добронравов.

Ходили слухи, что кроме съемок Сватов, Добронравов отыгрывает 20 спектаклей в театре сатиры, и что он претендовал на место худрука. Но Чунихина опровергла эти слухи.

"Во-первых, двадцать спектаклей в месяц Федор у нас в театре никогда не играл. Такое количество он играл на стороне, а оставшиеся свободные дни давал театру. И не всегда было удобно подстроить репертуар под эти числа, ведь в театре есть и приглашенные звезды - Ольга Ломоносова, Александр Олешко, Наташа Швец, и свои ведущие артисты. Федор приносил мне свое расписание, когда он может играть, а когда у него сторонняя занятость. И мы подстраивались под него", - объявила она.Читайте такжеЗвезда Сватов не может найти работу из-за сериала

Частично, именно с этим и был связан уход Добронравова - Бронислава Чунихина отметила, что у него начались проблемы с сердцем, и ему предложили намного больше зарплату, лишь бы он не играл на стороне.

"Когда Федору было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор Мамед Гусейнович предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям: "Федя, ты устаешь, плохо себя чувствуешь. Миллион будешь получать, только перестань скакать с самолета на самолет". Нет, отказался Добронравов, буду работать, как раньше. Тогда ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, что работает в театре. Понятно, что она станет меньше. Федор обиделся. И решил уйти", - сказала она.

Напомним, что Сваты 7 начали переснимать заново - с зимы 2020, без культовых героев, оставив лишь Будько.

На время карантина съемки остановились, и были перенесены на неизвестные сроки.

Сваты Федор Добронравов новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Звезда Сватов отказался от миллионной зарплаты из-за графика». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

11:13
Коронавирус в Украине и мире 21 июля: за сутки заразились еще 205 тысяч человек
11:09
В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 пассажирами
11:08
"Жалят как крапива": блогер поведал об атаке о медуз на популярном украинском курорте Видео
11:07
Коронавирус в Киеве: четвертый день подряд нет ни одной новой жертвы COVID-19
10:51
Звезда Сватов отказался от миллионной зарплаты из-за графика
10:47
Зеленский может встретиться с Путиным в Крыму: Кулеба назвал условие Видео
10:36
Мята: 7 преимуществ для здоровья
10:33
Врач рассказала, нужно ли во время пандемии COVID-19 укреплять иммунитет Видео
10:27
В Слуге народа рассказали, как относится Зеленский к подаче воды в Крым
10:20
Почему Украине не стоит ждать распада РФ мнение
10:07
Мир стал немного больше: для украинцев границы открыли уже 39 стран Видео
09:40
Карантин в Украине нужно серьёзно усилить - инфекционист Видео
09:21
Когда вакцину от COVID-19 можно будет купить в любой аптеке – прогноз врача
08:57
Пирог наконец поделили: лидеры ЕС согласовали план спасения экономики Видео
08:45
Зачем Путин пытается запугать Украину и держать ее в постоянном напряжении мнение
08:41
Коронавирус в Украине 21 июля: число зараженных превысило новую психологическую отметку
08:33
Дни коронавируса сочтены: в России заявили, что первая вакцина от COVID-19 готова Видео
08:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 июля: выгодная сделка и новый роман
08:10
После введения видеофиксации на дорогах смертность выросла на 26% - Михаил Берлин
07:58
В Конгрессе США одобрили усиление санкций против Северного потока-2
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять