Светлаков в больнице с поражением легких из-за COVID-19

Шоумена и комика не миновал удар китайского коронавируса.
Известный российский комик и телеведущий Сергей Светлаков был срочно госпитализирован после того, как врачи диагностировали у него заражение китайским коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники. По их данным, у Светлакова диагностировано поражение легких.
Также сообщается, что юморист изначально был госпитализирован в одно лечебное учреждение, а потом его перевезли в другое (по рекомендации врачей). Каково состояние здоровья на данный момент у Светлакова, достоверно неизвестно, но сообщается, что компьютерная томография показала поражение легких.
Информации от представителей самого артиста на данный момент еще не поступало.
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Автор: Дмитрий Видоменко