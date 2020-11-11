Светлаков в больнице с поражением легких из-за COVID-19

Сергей Светлаков / УНИАН

Известный российский комик и телеведущий Сергей Светлаков был срочно госпитализирован после того, как врачи диагностировали у него заражение китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники. По их данным, у Светлакова диагностировано поражение легких.

Также сообщается, что юморист изначально был госпитализирован в одно лечебное учреждение, а потом его перевезли в другое (по рекомендации врачей). Каково состояние здоровья на данный момент у Светлакова, достоверно неизвестно, но сообщается, что компьютерная томография показала поражение легких.

Информации от представителей самого артиста на данный момент еще не поступало.

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