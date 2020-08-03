УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Танці з зірками 2020 - Сергей Тачинец из группы Без Обмежень идет на Танці

3 августа 2020, 12:13

Фронтмен и солист группы Без Обмежень Сергей Тачинец решил участвовать в новом сезоне Танці з зірками 2020.

Сергей Тачинец
Сергей Тачинец / Instagram

Украинский певец Сергей Тачинец объявил, что принимает вызов и стал участницей нового сезона Танці з зірками 2020

Об этом стало известно из видео, которое он разместил на своих официальных страницах в социальных сетях и передала нынешний #танціззіркамиchallenge.

Он передал #танціззіркамиchallenge участнику Холостяка на СТБ Сергею Мельнику.

"Тут такое дело друзья ...) Танцы, значит танцы!Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Позитива и передаю Сергею Мельнику. Увидимся на паркете;)", - сказал он.

На видео Сергей Тачинец едет в авто, когда принимает звонок от Позитива. Он выскакивает из авто, и начинает танцевать на крыше авто и просто на улице под свой хит.

На Танці з зірками 2020 уже идут Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona и Позитив.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.

Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн Танці з зірками новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Танці з зірками 2020 - Сергей Тачинец из группы Без Обмежень идет на Танці». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:24
В Беларуси ответили на вопрос о выдаче Украине задержанных боевиков РФ
12:15
Закрыли рынки, остановили транспорт: в Кицманском районе Буковины ужесточили карантин
12:13
Танці з зірками 2020 - Сергей Тачинец из группы Без Обмежень идет на Танці Видео
12:00
Как прожить дольше: этот чай продлевает жизнь
11:59
Засуха и ночное похолодание: синоптик дал подробный прогноз на август
11:53
"Булочки": участница Танців з зірками показала сочную грудь
11:52
У Авакова объяснили, что будет с саботирующими карантин в Украине мэрами
11:40
Бунт на корабле, или Как регионы отказались ужесточать карантин мнение
11:26
Ситуация с коронавирусом в Украине изменится до конца лета – ученые Видео
11:11
Вакцинация в Украине: Минздрав предупредил об опасности вспышки заболеваний
11:00
Cледствие нашло мотив убийства Энди Картрайта
10:58
Когда в Украину вернется жара: синоптик назвала дату Видео
10:52
Быстро избавиться от жира на животе: сколько стоять в планке
10:47
"Классные сиськи": украинская супермодель топлес вышла на подиум
10:36
В Минздраве рассказали, будут ли местные власти усиливать или ослаблять карантин в регионах
10:27
Коронавирус в Украине и мире 3 августа: число зараженных превысило отметку в 18 миллионов Видео
10:24
Власти Тернополя категорически отказались ужесточать карантин Видео
10:18
Жена Энди Картрайта не признает вину, но ее арест продлили
10:08
Польша наложила штраф на Газпром из-за Северного потока-2: названа сумма и причина
10:00
Скоро школа: ученые заявили, что дети тоже распространяют коронавирус Видео
09:52
Ученые признали неэффективным популярное лекарство от коронавируса Видео
09:34
Как Зеленский поменял шыло на мыло мнение
09:30
Как похудеть быстро: легкая диета на супах
09:09
Врач назвал пандемию "репетицией биологической войны" Видео
08:54
Коронавирус в Украине 3 августа: число зараженных преодолело отметку в 73 тысячи Видео
08:51
Как закончится лето: синоптик дал прогноз погоды на август 2020 Видео
08:39
Слабость Лукашенко толкает Путина на аннексию Беларуси мнение
08:30
Иммунитет реагирует на коронавирус ненормально - ученые Видео
07:59
В Белом доме бьют тревогу: США вошли в новую фазу эпидемии коронавируса
07:31
В ОП назвали главное отличие Зеленского от остальных президентов
06:55
Демарш Козака - прямое давление на Зеленского мнение
06:28
Абсолютное зло для гривны: астролог рассказал, чего ждать от нового главы НБУ
06:01
Модные стрижки 2020 для шикарного объема волос на разную длину - фото Фото
05:25
"Получат кипучую энергию": кому из знаков Зодиака светит высокий пост
05:06
Курс доллара в Украине может переписать максимумы двух лет: эксперт озвучил риски
04:22
В Британии развенчали миф о российской вакцине против COVID-19
03:44
Не оставить COVID-19 ни одного шанса: врач назвал самый эффективный способ Видео
02:57
"Путин, введи войска": генерал СБУ назвал цель боевиков Вагнера в Беларуси Видео
02:12
Ученые назвали места, где больше всего шансов заразиться коронавирусом
01:38
Стали известны сроки производства вакцины от коронавируса Видео
00:55
В моду на осень-зиму 2021 вернулись эффектные сумки из 70-х: фото Фото
00:19
"Легкая жертва коронавируса": какому знаку Зодиака грозит удар ниже пояса
02 августа, воскресенье
23:58
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю Видео
23:31
Вандал растрощил шлагбаум на Труханов остров: преступника поймали
23:01
"Феерический идиотизм": в ОП резко ответили на слухи о беременности Мендель
22:32
Эксперты поведали, кто первым получит вакцину от коронавируса Видео
22:22
"Брусчатка не прощает спешки": в Киеве произошло жесткое ДТП, опубликованы фото
22:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 августа: кто получит влиятельную "крышу" Видео
21:59
Жуткая попытка изнасилования: Укрзализныця обратилась к Нацполиции Видео
21:35
Коронавирус в Украине и мире 2 августа: за сутки заболели 260 тысяч человек Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять