Танці з зірками 2020 - Сергей Тачинец из группы Без Обмежень идет на Танці

Сергей Тачинец / Instagram

Украинский певец Сергей Тачинец объявил, что принимает вызов и стал участницей нового сезона Танці з зірками 2020

Об этом стало известно из видео, которое он разместил на своих официальных страницах в социальных сетях и передала нынешний #танціззіркамиchallenge.

Он передал #танціззіркамиchallenge участнику Холостяка на СТБ Сергею Мельнику.

"Тут такое дело друзья ...) Танцы, значит танцы!Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Позитива и передаю Сергею Мельнику. Увидимся на паркете;)", - сказал он.

На видео Сергей Тачинец едет в авто, когда принимает звонок от Позитива. Он выскакивает из авто, и начинает танцевать на крыше авто и просто на улице под свой хит.

На Танці з зірками 2020 уже идут Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona и Позитив.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.