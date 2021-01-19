"Тело болело два дня": телеведущий испытал на себе традиционное развлечение в Таиланде

Максим Узол / Пресс-служба

Таиланд известен во всем мире как минимум двумя вещами - тайскими трансгендерными женщинами, и тайским массажем. Ведущий шоу "У кого большое?" Макс Узол уже принимал участие в шоу с трансгендерами, поэтому на повторных съемках в Таиланде, решил испробовать на себе и второй вид развлечений.

Ведущие реалити "У кого больше?", которое показывает Новый канал, Макс Узол и Оля Манько во время съемок в этой стране таки попытались экзотическое занятие. Оля как победительница испробовала на себе дорогой профессиональный сеанс массажа, а Макс решил сымпровизировать и нашел салон сам, вне съемок.

Как он сообщил для Главреда, впоследствии телеведущий очень пожалел об этом.Читайте такжеТелеведущий стал ледибоем и рассказал об успехе у мужчин

"Когда у нас уже закончилось командировки, все съемки, и до выезда на самолет оставалось примерно два-три часа, я понял, что не осуществилась еще одна мечта - попробовать тайский массаж, - рассказывает Макс. - Тогда была уже где-то три часа ночи, но я не мог удержаться. И вот посреди ночи нахожу какой-то непонятный салон, похожий на сарай, где делают тайский массаж очень дешево. Там было, я помню, восемь кабинок и восемь мастеров. Девушки уже спали, я их разбудил, но они очень обрадовались "белому" клиенту", - рассказал он.

Макс Узол / Новый канал

Но это было его самое большое разочарование во время съемок в Таиланде.

"Я с четким пониманием, что тайский массаж - один из самых крутых массажей в мире, ложусь на кушетку и готовлюсь кайфовать. Перед процедурой подчеркнул, чтобы ногу мне не трогали, потому что она была еще травмирована со съемок. Читайте такжеИзбитый в Таиланде телеведущий занялся борьбой после травмыНо несмотря на мою просьбу тайка начала нажимать на все точки тела. И на ноги тоже. В этот момент я понял, что тайский массаж - это капец, как больно. Она коленями, локтями, всем своим весом нажимала на какие-то конкретные мышцы. Вспоминаю это, как неприятный массаж в моей жизни", - вспомнил он.

После такого массажа у него болела не только травмированная ранее на съемках нога, но и теперь все тело.

"Не знаю, это на самом деле он такой, то ли просто была дешевая "забегаловка", но пролежал я там полчаса, а тело потом болело еще два дня. Конечно, меня потом убеждали, что так должно быть, потому разгоняется кровь по телу, но я не прокайфовал вообще. А сейчас у меня есть мечта - вернуться в Таиланд и попробовать настоящий тайский массаж, чтобы перебить вот этот послевкусие неудачной первой попытки", - признался Максим.

Полный выпуск проекта "У кого больше?" Тайланд уже доступен на сайте Нового канала. Свежие выпуски выходят каждую субботу в 12:00 на Новом канале.