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Алла Костромичева заговорила о самом трудном этапе жизни

Ведущая и эксперт проекта Топ-модель по-украински Алла Костромичева откровенно рассказала о самых тяжелых воспоминаниях.

17 июля 2020, 16:23
Алла Костромичева
Алла Костромичева / Пресс-служба

Модель и эксперт проекта Топ-модель по-украински на Новом канале Алла Костромичева вспомнила о самом грустном в своей жизни.

Сейчас Алла Костромичева не только ведущая популярного проекта Топ-модель по-украински, который выпускает Новый канал, но и успешная модель, которую знают во всем мире.

Она появляется на обложках глянца, дефилирует по лучшим подиумам мира и даже открыла свою модельную школу. Но такой жизнь Аллы была не всегда — в подростковом возрасте девушке пришлось справляться с огромным количеством проблем.

"Самым сложным периодом в моей жизни были девятый и десятый классы школы. Я абсолютно не понимала, куда поступать; у меня были очень сложные отношения с одноклассниками; мне очень тяжело давались гуманитарные предметы — история, география. Это сопровождалось тяжелым финансовым положением. Так что я считаю свои 14-16 лет самыми тяжелыми", — призналась ведущая Топ-модель по-украински.

Модель также назвала одну из главных проблем украинской системы образования, из-за которой ей было еще сложнее переживать юность.

"Нам совершенно не прививали любви к знаниям. Нужно было зазубрить, сдать и забыть — от этого становилось ужасно тоскливо. Сейчас смотрю, как учатся мои знакомые в зарубежных университетах — там так много свободы, творчества, командной работы, интересных проектов. Причем с самого раннего возраста! Мой четырехлетний сын, например, в США делал в садике проект о динозаврах. Я так кайфонула, это было очень интересно!", — говорит Алла.

В то же время, самые теплые воспоминания в детстве у нее связанные с отцом и родственниками, которые приезжали в гости.

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Напомним, оченью стартует новый сезон проекта Супер топ-модель по-украински с Аллой Костромичевой и экспертами.

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