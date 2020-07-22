Модель-трансгендер раскрыла, какие операции сделала для смены пола

Софи Беридзе / Instagram

Участница Топ-модели по-украиснки Софи Беридзе — девушка-трансгендер с грузинскими корнями рассказала, как после школы начала менять пол и делать соответствующие операции.

" В детстве я понимала свою предрасположенность к женской манере поведения, но также понимала, что биологически являюсь мальчиком. До пубертатного периода мне удавалось скрывать свою истинную сущность во имя общества", — призналась Софи.

Свои операции она начала в конце учебы в школе. Родители Софи тяжело переживали этот период и практически не общались с ребенком.

"Это было тяжелое для всех время. Родители сильно расстроились", — вспоминает выпускница Топ-модели по-украински на Новом канале.Читайте также"У меня фетиш": модель-трансгендер раскрыла пару секретов экспертам ТМПУ

Чтобы внешний вид соответствовал внутренним потребностям, Софи сделала целый ряд операций - стачивание челюсти, пластику носа, подтяжку бровей, удаление и перераспределение комков Биша, а также убрала кадык и увеличила грудь. А еще ломала ребра для утончения талии.

"Первый раз мне ломали две пары ребер под общей анестезией. Второй раз — под местной еще раз надломали две пары нижних ребер и затронули третью пару. Здоровью эта процедура не вредит, ребра остались при мне", — поделилась подробностями Софи.

Софи Беридзе / Пресс-служба

Однако она рассказала, что после таких опеций все равно остаются не очень приятные шрамы на спине.

Делала Беридзе и блефаропластику — операцию по изменению формы век.

"Это простая операция. У меня она прошла быстро, безболезненно (под местной анестезией), мы с доктором даже успевали поболтать и посмеяться", — поделилась модель-трансгендер.

Софи Беридзе призналась, что последствий от операций боялась перед каждой из них.