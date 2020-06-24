Бесконечный клип - Twenty One Pilots совершили переворот века

Twenty One Pilots Level of Concern - бесконечный клип / Atlas Weekend

Участники американской инди группы Twenty One Pilots выпустили бесконечный клип, который идет в прямом эфире на YouTube без перерывов с понедельника 22 июня.

Группа нашла способ не только создать нечто уникальное, но и объединить своих поклонников - именно такой посыл их проекта.

Суть клипа в том, что каждые 3:41 песня перезапускается, а клипом служат сэлфи, которые фанаты присылают группе. "Себяшки" обрабатывает специальная программа - она ставит кадры рандомно, вперемешку с видео группы, и никакой монтажер не нужен

Режиссером ролика выступил Джейсон Зада. Такой идеей он стремился соединить фанатов и музыкантов на карантине, которые могли поделиться важными моментами их жизни в "бесконечном" стриме.

Принять участие может каждый желающий - для этого нужно просто загрузить свое видео на сайт группы.

Twenty One Pilots Level of Concern - смотреть онлайн бесконечный клип:

Трек Level of Concern вышел в апреле 2020-го после двухлетнего затишья группы.

Напомним, что Twenty One Pilots станет хедлайнером на Atlas Weekend 2021