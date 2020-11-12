Участница Супер Топ-модель по-украински 2020 попала в больницу

Саша Литвин / Instagram

Из-за боли в почках Саша Литвин пропустила церемонию выгона в четвертом выпуске модельного реалити Нового канала Супер топ-модель по-украински.

Саша прошла съемки fashion-видео с Монатиком, но ей было непросто: во время испытания у нее начали болеть почки, но несмотря на это Литвин справилась с заданием.

После этого модель прокомментировала свою госпитализацию со съемочной площадки Нового канала.

"Проблемы с почками начались два года назад — я их "убила" на контракте тем, что очень резко поправилась, очень много ела, в том числе фастфуд. А потом начала ходить в зал и упорно сбрасывать воду. Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноябряПочки не выдержали такую нагрузку", — призналась участница модельного реалити Нового канала.

Девушка не ожидала, что ее самая уязвимая часть организма даст сбой в самый неподходящий момент.

"А в день съемок на проекте обострился пиелонифрит (воспаление почки, — прим. ред.). Чтобы пройти испытание, я с самого утра пила обезболивающие. Кто знаком с болью в почках, понимает, что в такие моменты очень больно даже двигаться, не говоря уже о танцах", - сказала она.

Саша Литвин / Пресс-служба

С заданием, несмотря на боль, Литвин справилась отлично. Но уже в начале церемонии выгона ведущая Алла Костромичева отправила девушку к врачам.

"Я знаю, что Саша — боец, но я настояла на том, чтобы она прошла медицинский осмотр. Мы должны были быть убеждены в том, что состояние здоровья позволит ей продолжать участие в проекте", — отметила ведущая Нового канала.

Позволит ли самочувствие продолжить Саше борьбу за победу в модельном реалити, можно будет узнать в новом 5 выпуске Супер Топ-модель по-украински.

Напомним, что все новые выпуски СТПМУ выходят на Новом канале в понедельник в 19-00.