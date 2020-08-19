Участница Топ-модели и шоу Пацанки выпускает свою линию косметики для женщин

Влада Роговенко / Пресс-служба

Беременная участница Від пацанки до панянки, пока ее молодой человек в дальнем плаванье, успевает и ремонт в квартире делать, и к появлению первенца готовиться. Она недавно призналась, что очень боится и переживет из-за скорых родов, в отличии от отца ребенка и ее мужа Александра.

А на днях Владислава Роговенко рассказала, что еще и разрабатывает собственную косметическую линию. Это будут средства по уходу за волосами и телом. И сейчас все находится на завершающем этапе.

"Шампунь, бальзам, маска, скраб, бомбочки для ванны и масло для тела – все будет продаваться по доступным ценам", – анонсировала "пацанка".

Раньше девушка признавалась, что работает над косметической линейкой и тратит на это немало сил и времени.Читайте такжеБеременную участницу від пацанки до панянки бросил парень

Влада Роговенко готовит свою линию косметики / Пресс-служба

"Очень много всего вложено в эту идею, в том числе и нервов. Но продукты сто процентов должны понравиться. Я перепробовала все на себе. И в первую очередь делала акцент на качество. Все самое эффективное собрала в своей линейке", – рассказала участница Від пацанки до панянки и Топ-модель по-украински – успешных проектов, которые готовит Новый канал.

Дату выхода косметических средств от Владиславы Роговенко "пацанка" не назвала, как еще и не знает о дате своих родов. Но пообещала, что это будет уже в ближайшее время.