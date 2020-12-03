Украинцы и артисты еще 7 стран записали альбом для социального проекта

Eastern European Music Academy / Пресс-служба

Во время участия в проекте Eastern European Music Academy украинцы вместе со студентами других стран 3 месяца создавали компиляцию из 5 необычных треков. Каждый из них несет свой социальный месседж. И созданы они были людьми, которые не встречались лично.

Целью сотрудничества было углубить музыкальные знания и научиться совместно писать песни. Выпускники диджитал-академии решили также поднять важные европейскому обществу месседжи. Для этого украинцы и представители еще 7 стран откровенно заговорили об актуальных и болезненных проблемах с помощью музыки.

"Я был действительно впечатлен качеством треков, написанных нашими студентами в течение последних месяцев. Участники проекта ни разу даже не встречались в реальной жизни, поэтому у нас были определенные опасения, сработает ли "креативная химия" между ними. Но сейчас, представляя компиляцию на нашем лейбле, мы с уверенностью можем сказать, что музыка и творческая энергия — сильнее государственных границ и локдаунов!", — говорит Иштван Томас (Istvan Tomas), директор литовского лейбла Monokey, на котором выпускается Eastern European Music Compilation 2020.

Eastern European Music Academy / Пресс-служба

Каждый из треков компиляции Eastern European Music Academy's Compilation 2020 несет свой социальный месседж.

EEMA 2020 Compilation:

Первый, "End Is Near", — музыкальное творение Ferko (Ферко), Rostany (Ростани) и Vic Villian (Пол Вильян). Это коллаборация артистов и менеджеров из Венгрии/Шотландии, Эстонии и Беларуси. В песне артисты озвучили переживания человечества во времена пандемии, когда нам кажется, что конец совсем близко.

музыкальное творение Ferko (Ферко), Rostany (Ростани) и Vic Villian (Пол Вильян). Это коллаборация артистов и менеджеров из Венгрии/Шотландии, Эстонии и Беларуси. В песне артисты озвучили переживания человечества во времена пандемии, когда нам кажется, что конец совсем близко. Второй трек "ZARA SA" создали артисты и менеджеры из Беларуси и Индии/Эстонии Monika Bhola (Моника Бхола) и Andru Namaste (Андрей Намасте). Мonika — девушка из Индии. Она всегда мечтала попасть в музыкальную индустрию и для этого переехала в Эстонию. Andru — белорус, который услышал ее ангельский голос в Facebook и осуществил мечту Моники о первой песне во время обучения в Eastern European Music Academy.

создали артисты и менеджеры из Беларуси и Индии/Эстонии Monika Bhola (Моника Бхола) и Andru Namaste (Андрей Намасте). Мonika — девушка из Индии. Она всегда мечтала попасть в музыкальную индустрию и для этого переехала в Эстонию. Andru — белорус, который услышал ее ангельский голос в Facebook и осуществил мечту Моники о первой песне во время обучения в Eastern European Music Academy. Третий трек "Don’t Play the Fool", который исполнили Karo Glazer & Zsüd (Каро Глейзер и Зюд), — это протестная песня в поддержку репродуктивных прав в Польше #StrajkKobiet. Над ней работали артисты и менеджеры из Польши, Венгрии и Эстонии.

который исполнили Karo Glazer & Zsüd (Каро Глейзер и Зюд), — это протестная песня в поддержку репродуктивных прав в Польше #StrajkKobiet. Над ней работали артисты и менеджеры из Польши, Венгрии и Эстонии. Четвертая песня "The Game". Ее создали и исполнили артисты и менеджеры из Польши, Литвы, Украины, Эстонии и Румынии. Для создания трека "The Game" понадобилось 3 месяца веселья и успешного сотрудничества через WhatsApp и Zoom. В песне артисты хотят поддержать людей, ищущих свое место в жизни, и сказать им: "Все возможно, когда вы знаете правила игры".

Ее создали и исполнили артисты и менеджеры из Польши, Литвы, Украины, Эстонии и Румынии. Для создания трека "The Game" понадобилось 3 месяца веселья и успешного сотрудничества через WhatsApp и Zoom. В песне артисты хотят поддержать людей, ищущих свое место в жизни, и сказать им: "Все возможно, когда вы знаете правила игры". Пятый трек "When I'm Gone" — песня, которую написали молодые украинские артисты Макс Параграф, Артур Лесной и Богдан Беляев вместе с румынским музыкантом Раду Караджа. Песня "When I'm Gone" — о социальной реальности вокруг.

"Часто у нас в голове создается иллюзия, что мы знаем правильный ответ на все вопросы мира. Но на самом деле неизвестных фактов гораздо больше, чем мы можем когда-нибудь понять", — говорят участники коллаборации.

Eastern European Music Academy — первый учебный проект, который должен помочь музыкантам и музыкальным менеджерам пережить кризис концертной индустрии.

Послушать Eastern European Music Academy's Compilation 2020 можно на всех стриминговых платформах.