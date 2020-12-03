Украинцы и артисты еще 7 стран записали альбом для социального проекта

Украинские артисты приняли участие в международном проекте Eastern European Music Academy.
Во время участия в проекте Eastern European Music Academy украинцы вместе со студентами других стран 3 месяца создавали компиляцию из 5 необычных треков. Каждый из них несет свой социальный месседж. И созданы они были людьми, которые не встречались лично.
Целью сотрудничества было углубить музыкальные знания и научиться совместно писать песни. Выпускники диджитал-академии решили также поднять важные европейскому обществу месседжи. Для этого украинцы и представители еще 7 стран откровенно заговорили об актуальных и болезненных проблемах с помощью музыки.
"Я был действительно впечатлен качеством треков, написанных нашими студентами в течение последних месяцев. Участники проекта ни разу даже не встречались в реальной жизни, поэтому у нас были определенные опасения, сработает ли "креативная химия" между ними. Но сейчас, представляя компиляцию на нашем лейбле, мы с уверенностью можем сказать, что музыка и творческая энергия — сильнее государственных границ и локдаунов!", — говорит Иштван Томас (Istvan Tomas), директор литовского лейбла Monokey, на котором выпускается Eastern European Music Compilation 2020.
Каждый из треков компиляции Eastern European Music Academy's Compilation 2020 несет свой социальный месседж.
EEMA 2020 Compilation:
- Первый, "End Is Near", — музыкальное творение Ferko (Ферко), Rostany (Ростани) и Vic Villian (Пол Вильян). Это коллаборация артистов и менеджеров из Венгрии/Шотландии, Эстонии и Беларуси. В песне артисты озвучили переживания человечества во времена пандемии, когда нам кажется, что конец совсем близко.
- Второй трек "ZARA SA" создали артисты и менеджеры из Беларуси и Индии/Эстонии Monika Bhola (Моника Бхола) и Andru Namaste (Андрей Намасте). Мonika — девушка из Индии. Она всегда мечтала попасть в музыкальную индустрию и для этого переехала в Эстонию. Andru — белорус, который услышал ее ангельский голос в Facebook и осуществил мечту Моники о первой песне во время обучения в Eastern European Music Academy.
- Третий трек "Don’t Play the Fool", который исполнили Karo Glazer & Zsüd (Каро Глейзер и Зюд), — это протестная песня в поддержку репродуктивных прав в Польше #StrajkKobiet. Над ней работали артисты и менеджеры из Польши, Венгрии и Эстонии.
- Четвертая песня "The Game". Ее создали и исполнили артисты и менеджеры из Польши, Литвы, Украины, Эстонии и Румынии. Для создания трека "The Game" понадобилось 3 месяца веселья и успешного сотрудничества через WhatsApp и Zoom. В песне артисты хотят поддержать людей, ищущих свое место в жизни, и сказать им: "Все возможно, когда вы знаете правила игры".
- Пятый трек "When I'm Gone" — песня, которую написали молодые украинские артисты Макс Параграф, Артур Лесной и Богдан Беляев вместе с румынским музыкантом Раду Караджа. Песня "When I'm Gone" — о социальной реальности вокруг.
"Часто у нас в голове создается иллюзия, что мы знаем правильный ответ на все вопросы мира. Но на самом деле неизвестных фактов гораздо больше, чем мы можем когда-нибудь понять", — говорят участники коллаборации.
Eastern European Music Academy — первый учебный проект, который должен помочь музыкантам и музыкальным менеджерам пережить кризис концертной индустрии.
Послушать Eastern European Music Academy's Compilation 2020 можно на всех стриминговых платформах.