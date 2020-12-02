Умерла актриса Нина Иванова из Весны на Заречной улице

Нина Иванова / кадр из фильма Весна на Заречной улице

Актриса кино и театра Нина Иванова умерла в 86 лет после продолжительной болезни. Первыми о ее смерти сообщили в Союзе кинематографистов России.

"1 декабря 2020 г. на 87 году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова", - говорится в сообщении.

Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве. В возрасте 10 лет она дебютировала в кино, снявшись в фильме Виктора Эйсымонта Жила была девочка.

Окончив школу, поступила в медицинский институт и в кино какое-то время не снималась. Но всё вернул случай: Нине предложила роль в дипломном фильме подруга - студентка ВГИК. Работа эта попала на глаза Марлену Хуциеву, который и пригласил Иванову на главную роль в Весне на Заречной улице, которая ей и принесла известность.

Нина Иванова известна не только как актриса, но и как режиссер - Иванова снялась в таких фильмах, как Киевлянка, Любовью надо дорожить, Серая болезнь, Еще можно успеть, сняла несколько сюжетов журнала Ералаш в качестве режиссера.

Прощание с актрисой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59-й больницы.

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