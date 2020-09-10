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В Киеве и Днепре пройдет концерт с участием популярных украинских исполнителей

10 сентября 2020, 18:16

Самые популярные украинские исполнители готовят необычный карантинный концерт сразу в 2 городах - Киеве и Днепре.

Концерт Киев-Днепр
Концерт БеZVIZ Pre-party 1.5 Киев-Днепр / пресс-служба Caribbean Club

19 и 20 сентября в Днепре и Киеве состоится двухдневная вечеринка "БеZVIZ Pre-party 1.5", которую организовывает один из крупнейших украинских музыкальных фестивалей БеZVIZ Festival. Мероприятие одновременно будет проходить в двух городах, а также будет транслироваться онлайн на интерактивной платформе Hover.link.

Хедлайнерами "БеZVIZ Pre-party 1.5" станут популярные звезды всеукраинского и международного уровня:

  • Onuka,
  • Ляпис-98,
  • O.Torvald
  • Karna

Также на фестивале выступят группы Гражданин Топинамбур, Сметана Band, 044 Rose, Fo Sho и многие другие.

Мини-фестиваль будет проходить на трех локациях в Киеве и Днепре. Main Stage, на которой состоятся выступления хедлайнеров, расположится в Днепре на Монастырском острове, а в днепровском клубе Module разместят Module Stage с электронной музыкой. В Киеве на территории Pochayna Event Hall установят GMG Stage с хип-хоп музыкой.

Читайте такжеA Huevo: новый клип Насти Каменских набрал бешеную популярность на YouTube Выступления со всех сцен будут транслировать онлайн — каждого артиста можно будет покрутить в формате 360°. Трансляции будут сразу с живых фестивальных выступлений, поэтому энергетика сохранится максимально.

На интерактивной платформе Hover.link, где будет транслироваться вечеринка, кроме выступлений артистов, можно гулять локациями, сделать заказ еды прямо из online-фудкорта к себе домой, общаться в чатах, покупать мерч и участвовать в розыгрышах от партнеров.

Зарегистрироваться можно бесплатно на главном сайте мероприятия.

Сам фестиваль БеZVIZ Festival, перенесен с августа 2020 из-за пандемии COVID-19 на 2021.

БеZVIZ Festival
БеZVIZ Festival / Instagram БеZVIZ

Организаторы объявили о проведении промежуточного события — "БеZVIZ Pre-party 1.5". На вечеринке можно будет находиться исключительно в масках и перчатках.

"Мы делаем этот ивент для поддержки БеZVIZ nation. Понимаем, что вы очень соскучились по живой музыке и общению, поэтому предлагаем вам альтернативу, но с дополнительными условиями", - говорят организаторы.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 в мире отменили тысячи мероприятий и перенесли сотни масштабных событий. Но БеZVIZ Festival в условиях пандемии удалось выжить, перенести фестиваль с известными хедлайнерами на следующий год.

Количество билетов ограничено — приобрести их можно на главном сайте фестиваля сайте.

фестиваль музыка город Днепр Киев новости шоу бизнеса Ляпис Трубецкой O.Torvald ONUKA
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