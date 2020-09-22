В семье Сильвестра Сталлоне произошла трагедия

Сталлоне Джеки / news.nur.kz

Звезда американских боевиков Сильвестр Сталлоне потерял мать Джеки, которая умерла в возрасте 98 лет.

Джекки Сталлоне умерла ночью в понедельник "во сне, как и хотела", пишет издание Sky News.

"Было трудно не любить ее, она была очень эксцентричной и яркой личностью", - написал в соцсетях брат Сильвестра Фрэнк.

Он сказал, что его брат Сильвестр заботился о ней, как о королеве всю ее жизнь.

"Я никогда больше не смогу позвонить маме или заставить ее кричать на меня, почему я никогда не женился. Но мы все любили ее и ее дух. Я всегда буду скучать по тебе, мама", - добавил он.

Джекки Сталлоне была известным астрологом, танцовщицей, а также промоутером женского рестлинга. Кроме того, она не скрывала, что перенесла множество пластических операций.

Фрэнк и Джекки Сталлоне / Instagram

Джекки Сталлоне родилась в 1921 году в Вашингтоне. Ее предки по отцовской линии эмигрировали в США из Одессы в 1888 году. Сталлоне была замужем трижды, кроме Сильвестра у женщины было еще двое детей — сын музыкант и певец Фрэнк Сталлоне и дочь актриса Тони Д'Альто, которая после длительной борьбы с раком легких умерла в 2012 году.

По словам Фрэнка, у нее было семь внуков и трое правнуков.