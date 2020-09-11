Вакарчук высказался о скандальном концерте на День Независимости

Святослав Вакарчук / УНИАН

Фронтмен группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук рассказал, в чем суть проблемы со скандалом вокруг концерта на День Независимости Украины, который организовывали ОП.

Святослав Вакарчук сказал, что не обижен на организаторов, но так как они поступили - не делают. Об этом он заявил во время интервью для программы "Слава +" со Славой Деминым.

"Этот день обсуждений гневных прошел мимо меня - я был на Марше, я поддерживал наших парней, я стоял со своей семьей на Крещатику напротив КМДА, и это для меня очень важно. И тут дело не в политике", - объясняет Вакарчук.

При этом музыкант отметил, что в целом идея попурри не плоха, однако шоу ко Дню Независимости на Софийской площади должно было выглядеть иначе.

"Когда я на вечеринках с друзьями выпью и у нас хорошее настроение, я позволяю себе некоторые вещи, которые, честно говоря, и рассказывать не хочется, но не в День Независимости и не когда в стране идет война", - пояснил Вакарчук.

Что касается претензий об использовании фрагмента его песни без разрешения, то в юридическом плане их у музыканта нет.

"С юридической точки зрения никто не должен спрашивать у нас о маленьком кусочек песни, потому что закон позволяет. Поэтому никаких правовых претензий у нас нет...", - сказал он.

На вопрос о том, какой длительности должен быть отрезок песни, Вакарчук сказал что не помнит.

"Условно говоря, никто за рамки закона тут не выходил", - сказал он. По мнению певца и дважды экс-депутата ВР, дело тут в другом.

"Вопрос в том, что, если вы используете и вы говорите, что это знаковая музыка для страны и есть определенные знаковые артисты и эти артисты живы, то можно было бы хотя бы спросить у них. Обиды, нет, но я бы так не поступил", - сказал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук объяснил скандал с концертом на День Независимости:

Напомним, что 24 августа на концерте ко Дню Независимости украинские исполнители спели песни разных авторов, приуроченные до Ню Независимости. Украины обратили внимание на нарушение авторских прав на концерте 24 августа, так как продюсеры групп Океан Ельзи и Бумбокс подчеркнули, что не разрешали использовать свои песни на концерте. Верка Сердючка исполнила песню Там де нас нема, а Время и Стекло спели песню Вахтерам.

Уже в комментариях к оправданим ОП в Facebook юристы процитировали закон Украины, который нарушили песней-попурри.