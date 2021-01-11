Ведущая Нового канала рассказала, как жила в детском приюте и монастыре

Алина Мысечко / Новый канал

Во время съемок тревел-реалити "У кого больше?" ведущая Нового канала Алина Мысечко открыла для себя Непал - страну между Индией и Тибетом, в которой родился Будда. Непал славится множеством храмов, которые могут впечатлить даже далеких от буддизма туристов. В одном из них Алине удалось пожить, как и в местном детском приюте.

"Первую ночь съемок я провела в детском приюте. Не хотела туда возвращаться - я и так пожертвовала им половину своих денег, из жалости могу отдать все, что осталось, вспомнила телеведущая. - Слышала, что можно попроситься на ночь в монастырь. Так и сделала".

Алина Мысечко / Новый канал

Когда Мысечко попросилась на ночь в храм, ее с радостью пустили. Девушке предоставили скромное, хоть и не самое удобное место для ночлега - она спала под молитвы и ритуальные гонги в храме на скамье.

Правда, сэкономленные на жилье деньги так и не помогли Алине победить своего соперника Валентина Чернявского. В качестве расплаты ведущей Нового канала пришлось спускаться с 1,8-километровой высоты на одном из самых экстремальных троллеев в мире.

Все новые выпуски шоу "У кого больше?" можно смотреть на Новом канале по субботам в 12-10.