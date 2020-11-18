Вера Брежнева выпустила клип на песню "Sestra"

Вера Брежнева / пресс-служба

Певица Вера Брежнева порадовала фанатов новым клипом, которого они так долго ждали - выпустила видеоработу на песню Сестра, которая уже вышла ранее сразу в двух аранжировках.

Для создания видео к песне "Sestra" она привлекла режиссера Таню Муиньо, творческий тандем с которой начался со съемок дуэтного клипа с Monatik’oм "Вечериночка". В новой совместной работе с первых же кадров угадывается почерк Таню: яркая картинка, эффектные декорации и безупречные героини.

"Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не моделей или актрис, а тех, с кем она любит отрываться в реальной жизни – верных подруг и свою старшую дочь Соню, специально прилетевшую на съёмки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина", - объяснили создатели клипа.

Среди них Клео – колоритная вокалистка, которая исполнила отрывок песни на португальском языке.

"Это видео – ода женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях", – призналась певица.

Песня Sestra, вышедшая в уникальном формате макси-сингла сразу с двумя альтернативными версиями, уже покорила слушателей.

Вера Брежнева клип на песню Sestra смотреть видео:

Вера Брежнева Сестра - слова и текст песни

[Куплет 1]

Он удивительно нежен

Был со мной эти три дня

Но ведь уже не удержишь

Ни его, ни меня

Мне рассказать тебе надо

Но не сейчас и не здесь

Лучше поедем куда-то

Там, где музыка есть

[Припев]

Сестра, сестра, а

Я хочу танцы до утра

Сестра, сестра, а

Он не оставил выбора

Сестра, сестра, а

Я хочу танцы до утра

Музыка спасает

Он был мой самый сладкий сон

[Куплет 2]

Как я попала в ловушку

Как он ключи подобрал

Я ведь ему не игрушка

Поломал и собрал

Я уже твердо решила

Встречу и мимо пройду

Остановите машину

Или я передумаю

[Припев] Х2

[Куплет 3]

Yaya, yaya

Babe quero dançar contigo

Meu amor, vai por favor

Tu partiste o meu coração

Não me deixaste opção

Nem te quero aqui

Vai por favor

Meu amor

Quero dançar

Sim eu

Quero dançar

Contigo

[Переход]

Сестра, сестра, а

Сестра, сестра, а

Сестра, сестра, а

Музыка спасает

Он был мой самый сладкий сон

[Припев]

[Финал]

Сладкий сон

Музыка спасает

Он был мой самый сладкий сон