Вера Брежнева выпустила клип на песню "Sestra"

Певица Вера Брежнева представила клип на свою последнюю песню Sestra, в которой поет действительно о своей сестре.
Певица Вера Брежнева порадовала фанатов новым клипом, которого они так долго ждали - выпустила видеоработу на песню Сестра, которая уже вышла ранее сразу в двух аранжировках.
Для создания видео к песне "Sestra" она привлекла режиссера Таню Муиньо, творческий тандем с которой начался со съемок дуэтного клипа с Monatik’oм "Вечериночка". В новой совместной работе с первых же кадров угадывается почерк Таню: яркая картинка, эффектные декорации и безупречные героини.
"Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не моделей или актрис, а тех, с кем она любит отрываться в реальной жизни – верных подруг и свою старшую дочь Соню, специально прилетевшую на съёмки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина", - объяснили создатели клипа.
Среди них Клео – колоритная вокалистка, которая исполнила отрывок песни на португальском языке.
"Это видео – ода женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях", – призналась певица.
Песня Sestra, вышедшая в уникальном формате макси-сингла сразу с двумя альтернативными версиями, уже покорила слушателей.
Вера Брежнева клип на песню Sestra смотреть видео:
Вера Брежнева Сестра - слова и текст песни
[Куплет 1]
Он удивительно нежен
Был со мной эти три дня
Но ведь уже не удержишь
Ни его, ни меня
Мне рассказать тебе надо
Но не сейчас и не здесь
Лучше поедем куда-то
Там, где музыка есть
[Припев]
Сестра, сестра, а
Я хочу танцы до утра
Сестра, сестра, а
Он не оставил выбора
Сестра, сестра, а
Я хочу танцы до утра
Музыка спасает
Он был мой самый сладкий сон
[Куплет 2]
Как я попала в ловушку
Как он ключи подобрал
Я ведь ему не игрушка
Поломал и собрал
Я уже твердо решила
Встречу и мимо пройду
Остановите машину
Или я передумаю
[Припев] Х2
[Куплет 3]
Yaya, yaya
Babe quero dançar contigo
Meu amor, vai por favor
Tu partiste o meu coração
Não me deixaste opção
Nem te quero aqui
Vai por favor
Meu amor
Quero dançar
Sim eu
Quero dançar
Contigo
[Переход]
Сестра, сестра, а
Сестра, сестра, а
Сестра, сестра, а
Музыка спасает
Он был мой самый сладкий сон
[Припев]
[Финал]
Сладкий сон
Музыка спасает
Он был мой самый сладкий сон