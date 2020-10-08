Вера Брежнева представила новую песню "Сестра"

Состоялась премьера новой танцевальной песни Веры Брежневой "Сестра", которая создавалась певицей как эксперимент.
Вера Брежнева представила свой главный хит осени, песню "Сестра", и впервые ее трек вышел в формате макси-сингла сразу с двумя альтернативными версиями от разных саунд-продюсеров.
После коллаборации с Дмитрием Монатиком, Вера Брежнева попробовала новый эксперимент - песню Сестра.
"Во время перерыва "осел песок", проявилось много инсайтов, которые не могли не отразиться на творчестве.
Мы попробовали почувствовать эту песню с разных сторон и пригласили нескольких саунд-продюсеров. Но в результате получили три уникальных композиции, из которых так и не смогли выбрать лучшую, поэтому и решили порадовать слушателей сразу тремя версиями. Нам интересно будет узнать, какая именно больше понравится публике", - рассказала Брежнева и создатели песни.
Автор музыки и слов - неизменно снова Константин Меладзе.
Но исполнительница планирует и дальше удивлять своих фанатов.
Песня Сестра - это мини-рассказ, и в нем сможет узнать себя каждая девушка, которая проходила через болезненные расставания с любимым человеком.
В сюжете песни сожалениям и раскаяниям исполнительница предпочитает другое: танцы до утра в надежной компании - сестры или верной подруги, soul sister, которая все поймет без лишних слов.
У Веры три родных сестры, готовых в любую минуту еë поддержать, и ей как никому другому известно, насколько важно иметь родственную душу, с которой можно разделить и печаль, и радость.
Вера Брежнева Сестра - слушать новую песню онлайн:
Вера Брежнева Сестра - слова и текст песни
[Куплет 1]
Он удивительно нежен
Был со мной эти три дня
Но ведь уже не удержишь
Ни его, ни меня
Мне рассказать тебе надо
Но не сейчас и не здесь
Лучше поедем куда-то
Там, где музыка есть
[Припев]
Сестра, сестра, а
Я хочу танцы до утра
Сестра, сестра, а
Он не оставил выбора
Сестра, сестра, а
Я хочу танцы до утра
Музыка спасает
Он был мой самый сладкий сон
[Куплет 2]
Как я попала в ловушку
Как он ключи подобрал
Я ведь ему не игрушка
Поломал и собрал
Я уже твердо решила
Встречу и мимо пройду
Остановите машину
Или я передумаю
[Припев] Х2
[Куплет 3]
Yaya, yaya
Babe quero dançar contigo
Meu amor, vai por favor
Tu partiste o meu coração
Não me deixaste opção
Nem te quero aqui
Vai por favor
Meu amor
Quero dançar
Sim eu
Quero dançar
Contigo
[Переход]
Сестра, сестра, а
Сестра, сестра, а
Сестра, сестра, а
Музыка спасает
Он был мой самый сладкий сон
[Припев]
[Финал]
Сладкий сон
Музыка спасает
Он был мой самый сладкий сон
"Сестра" - новый эксперимент Веры Брежневой, в котором участвуют все слушатели: каждый сможет выбрать версию песни по вкусу и исцелиться от осенней хандры.
Ранее Michelle Andrade представила новый клип на песню Tonight