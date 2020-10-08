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Вера Брежнева представила новую песню "Сестра"

8 октября 2020, 11:55

Состоялась премьера новой танцевальной песни Веры Брежневой "Сестра", которая создавалась певицей как эксперимент.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / Пресс-служба

Вера Брежнева представила свой главный хит осени, песню "Сестра", и впервые ее трек вышел в формате макси-сингла сразу с двумя альтернативными версиями от разных саунд-продюсеров.

После коллаборации с Дмитрием Монатиком, Вера Брежнева попробовала новый эксперимент - песню Сестра.

"Во время перерыва "осел песок", проявилось много инсайтов, которые не могли не отразиться на творчестве.

Мы попробовали почувствовать эту песню с разных сторон и пригласили нескольких саунд-продюсеров. Но в результате получили три уникальных композиции, из которых так и не смогли выбрать лучшую, поэтому и решили порадовать слушателей сразу тремя версиями. Нам интересно будет узнать, какая именно больше понравится публике", - рассказала Брежнева и создатели песни.

Автор музыки и слов - неизменно снова Константин Меладзе.

Но исполнительница планирует и дальше удивлять своих фанатов.

Песня Сестра - это мини-рассказ, и в нем сможет узнать себя каждая девушка, которая проходила через болезненные расставания с любимым человеком.

В сюжете песни сожалениям и раскаяниям исполнительница предпочитает другое: танцы до утра в надежной компании - сестры или верной подруги, soul sister, которая все поймет без лишних слов.

У Веры три родных сестры, готовых в любую минуту еë поддержать, и ей как никому другому известно, насколько важно иметь родственную душу, с которой можно разделить и печаль, и радость.

Вера Брежнева Сестра - слушать новую песню онлайн:

Вера Брежнева Сестра - слова и текст песни

[Куплет 1]

Он удивительно нежен

Был со мной эти три дня

Но ведь уже не удержишь

Ни его, ни меня

Мне рассказать тебе надо

Но не сейчас и не здесь

Лучше поедем куда-то

Там, где музыка есть

[Припев]

Сестра, сестра, а

Я хочу танцы до утра

Сестра, сестра, а

Он не оставил выбора

Сестра, сестра, а

Я хочу танцы до утра

Музыка спасает

Он был мой самый сладкий сон

[Куплет 2]

Как я попала в ловушку

Как он ключи подобрал

Я ведь ему не игрушка

Поломал и собрал

Я уже твердо решила

Встречу и мимо пройду

Остановите машину

Или я передумаю

[Припев] Х2

[Куплет 3]

Yaya, yaya

Babe quero dançar contigo

Meu amor, vai por favor

Tu partiste o meu coração

Não me deixaste opção

Nem te quero aqui

Vai por favor

Meu amor

Quero dançar

Sim eu

Quero dançar

Contigo

[Переход]

Сестра, сестра, а

Сестра, сестра, а

Сестра, сестра, а

Музыка спасает

Он был мой самый сладкий сон

[Припев]

[Финал]

Сладкий сон

Музыка спасает

Он был мой самый сладкий сон

"Сестра" - новый эксперимент Веры Брежневой, в котором участвуют все слушатели: каждый сможет выбрать версию песни по вкусу и исцелиться от осенней хандры.

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