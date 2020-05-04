Музыкант группы Ласковый май скончался из-за инсульта

Владимир Бойко умер / Instagram Андрей Разин

Российский композитор и автор песен популярной в 1990-х группы Ласковый май Владимир Бойко скончался 3 мая. Музыкант долгое время болел. Причина смерти - инсульт, до этого музыкант продолжительное время боролся с тяжелой болезнью.

О смерти Бойко рассказал его коллега, продюсер коллектива Ласковый май Андрей Разин.

"Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа Ласковый май скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы Ласковый май", - пишет Разин на своей странице в социальной сети Instagram.

Как добавил продюсер, Владимир Бойко стал автором 25 композиций группы Ласковый май.

Также музыкант работал с такими музыкальными коллективами, как Бархатный сезон, Стайер и Белые розы. Известно, что дебютный альбом Белый розы, вышедший в свет в 1989 году, был очень популярен.

В 1989 году Бойко присоединился к группе Ласковый май. За период работы на стал автором таких песен, как Круиз, Художник, Бархатный сезон и других композиций.

"Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа Ласковый май скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы "Ласковый май", - добавил Андрей Разин.

Как сообщалось ранее, 30 апреля умерла солистка группы Фристайл Нина Кюрсо. В 2018 году она перенесла инсульт.